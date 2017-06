Bonndorf Ulrich Martin Drescher, Bundestagskandidat der Grünen, richtet sein Augenmerk auf eine ökologische Zukunft

Ulrich Martin Drescher, Bundestagskandidat der Grünen, stellt sich dem Ortsverband Wutachtal vor. Eine rege Diskussion mit Parteifreunden aus dem Wutachtal entsteht.

Ulrich Martin Drescher ist Bundestagskandidat der Grünen im hiesigen Wahlkreis. Als solcher stellte er sich dem Grünen-Ortsverband Wutachtal vor. Der Unternehmer stützt sich auf ein großes Netzwerk, bestehend aus einer Vielzahl von innovativen Wirtschaftsleuten, die in alternative Geschäftsideen investieren, sowie Grünen-Politikern der ersten Stunde. Duzfreund für Drescher als "Öko-Libertären" ist seit Jahrzehnten Winfried Kretschmann.

Die entscheidenden Weichen für die Zukunft würden gestellt in den Bereichen Digitalisierung, Globalisierung und Klimaveränderung, referierte er. Schon längst gehe es nicht mehr alleine um Handel und Produktion, die Digitalisierung erobere sogar Bereiche wie die Pflege: "Es gibt Roboter, die Gefühle erkennen können, rasend schnell entwickeln sich neue Geschäftsmodelle, alte werden pulverisiert", so Drescher. In Gefahr sehe er hier mit steigender E-Mobilität die Zukunft der Autozulieferer. Bestens gerüstet sieht Drescher die Republik im Bereich der Globalisierung insbesondere mit Blick auf die Duale Ausbildung. "Das ist ein Pfund, womit wir in der Welt wuchern können." Im Bereich des Klimaschutzes müsse die Dekarbonisierung, also die Umstellung der Wirtschaftsweise auf einen niedrigeren Umsatz von Kohlenstoff, vorangetrieben werden. "Das ist nötig, damit wir die Klimaziele auch nur annähernd erreichen." Er schlug eine CO 2 -Abgabe vor, auch für Großverbraucher.

Preise für Lebensmittel müssten "die ökologische Wahrheit sprechen". Verbrauchern müsse klar sein, dass Billigfleisch nicht dem Preis entspreche, den es kostet – sowohl in Bezug auf Produktionskosten als auch in Bezug auf den Verbrauch von Ressourcen. Hier müsse notfalls auch mit Verboten gearbeitet werden: "Ich setze auf den Wettbewerb, ich bin Marktwirtschaftler, aber es ist auch verboten, bei Rot über die Ampel zu gehen." Drescher verwies auf eine Studie der Bundeswehr, nach der die Republik nach zwei Tagen ohne Strom nicht mehr versorgt werden könne. Auch deshalb müsse auf viel konsequentere Regionalisierung geachtet werden. Ein Erfolg sei, dass selbst Discounterketten sich inzwischen für einschlägige Unternehmen wie die Regionalwert AG interessierten.

Mangelnde Unterstützung, auch von der Grün geführten Landesregierung, klagte nicht nur der anwesende Geflügel-Landwirt Winfried Kaiser ein. Auch Tierarzt Uli Spielberger beschwerte sich darüber, dass EU-Agrarpolitik vor allem auf Großproduzenten abgestimmt sei: "Wir sind für bäuerliche Landwirtschaft." Jürgen Gäbeler störte sich an der Prioritätensetzung des Kandidaten. Für ihn sei das Ur-Grüne Thema der Umwelt- und damit der Klimaschutz. Auch dass Artenschutz, konkret der für den Rotmilan, Windenergieanlagen unter zwei Grünen Ministern verhindert habe, wurde angesprochen. In längerer Diskussion erwies sich der Kandidat auch als aufmerksamer Zuhörer, der versprach, die Hinweise mitzunehmen.

Zur Person

Ulrich Martin Drescher, 64, ist Grünen-Gemeinderat in Kirchzarten. Er bezeichnet sich als "Grüner, Pionier, Unternehmer". Seit 1992 entwickle er ökologische Unternehmen. Als Beispiele nennt er die Tätigkeit als Investoren-Beirat bei Solar Fabrik und Waldfeldbau-Fonds, als Aufsichtsrat der Schönauer Stromrebellen, den Vorsitz in der Bürgeraktiengesellschaft regionaler Ernährung und bei tropischer Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft sowie als Initiator nachhaltiger Gründungskultur. Er wirkt seit 1977 als Moderator in Werkstätten des Wandels und hat über 500 Projekte begleitet. Nach einer Banklehre hat er Volkswirtschaft und Jura in Freiburg studiert. Er hat aus erster Ehe einen Sohn.