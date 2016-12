Bonndorf TuS-Theater: Laien-Schauspieler treiben Sau durchs Dorf

"Lass die Sau raus" heißt das Stück von Andreas Wening, das der TuS-Vorsitzende und Regisseur Norbert Plum in dem Jahr für die Weihnachts-Theater-Aufführungen herausgesucht hat. Zwei Vorstellungen im Paulinerheim sind geplant uner versprechen tierisches Vergnügen.

Bonndorf – "Erscht wichtig dua und nacher isch kei Sau daheim", sagt Karen Thor, alias Rosi Amaryl. Als dann der arg in Mittleidenschaft gezogene Senior des Hauses, Erwin Heppner (Jürgen Blattert), erscheint, zweifelt sie zunehmend an dessen Geisteszustand. Je unverschämter dieser wird und sie für die bezahlte Gespielin seines Sohnes hält, umso mehr.

"Lass die Sau raus" heißt das Stück von Andreas Wening, das der TuS-Vorsitzende und Regisseur Norbert Plum in dem Jahr für die Weihnachts-Theater-Aufführungen herausgesucht hat. "Es war das beste von den 15 Stücken, die ich gelesen habe", sagt er schmunzelnd und die Schauspieler sind zufrieden mit seiner Wahl. "Ich find's lustig, es sind viele Lacher drin", sagt Karen Thor, Szenenpartner Blattert bestätigt: "Des was ich kenn isch luschtig."

Michaela Wetz ist wieder Souffleuse. Sie spricht treulich jedes Wort und Karen Thor winkt ab: "Loss emol, des bringt mich us." Sie kann ihren Text schon, ist im Spielen angekommen. Andere brauchen an diesem vierten Probentag im Zunfthüsli der Pflumeschlucker noch mehr Unterstützung. Die Semi-Profis des Sportvereins, nehmen es gelassen. Bisher haben sie noch immer alles geschaukelt. In dem Fall scheint das ein ganz besonders tierisches Vergnügen zu werden. Da gibt es nicht nur die Sau, oder ist das die Nachbarin Rosi, die dem Hausherrn im Stall den Kopf verdreht? – Alte Weiber sind hysterische Geißen und manchem Herrn der Schöpfung sind "Kreisch-Amseln" zuwider. Vermutlich stellen die das ein oder andere Rindviech dar oder auch trottelige Esel.

Jedenfalls sprüht der Text in dichter Folge von Bonmots. "Wer im Schlachthaus schellt, muss drauf rechnen, dass ihm keine Sau uff macht", entfährt es Hannes Wetzstein (Uwe Knaak) und er lacht am meisten über seinen Scherz. Er sieht übrigens auch auf einem Frauenparkplatz nie Frauen, sondern nur Autos. Und er ist der Ansicht, dass Frauen am meisten Aufmerksamkeit erregen können mit einem Schweigemarsch. Auch Philosophisches ist bei all den köstlich ausgenudelten Geschlechterklischees erlaubt: Entgegen allem Neid, wird hier nämlich festgestellt, dass es doch etwas gibt, von dem jeder annimmt, genug zu haben – Verstand.

Ins Alemannische übertragen hat das gute Stück wieder einmal Michaela Matt, die ebenso wiederum eine Paraderolle hat, als Karin Heppner, die Frau des Hauses. Ihren Mann gibt Georg Schwarz. Barbara Müller-Lemke und Lena Hermann sind wieder dabei. Ganz neu an Bord sind zwei junge Männer, Jan Plum und Fabian Maier. Das Paulinerheim mit der überschaubaren Größe von 124 Sitzplätzen bietet kuschelige Atmosphäre, für die keine verstärkenden Mikrofone nötig sein werden. "Ich freue mich sehr darüber, dass zur Premiere wieder eine Bläsergruppe der Stadtmusik aufspielt", meint Norbert Plum und ruft zur nächsten Szene auf.

"Lass die Sau raus" Regie: Norbert Plum, 26. und 30 Dezember, 20 Uhr im Paulinerheim, Kartenvorverkauf bei der Sparkasse, Generalprobe: 26. Dezember, 14.30 Uhr.