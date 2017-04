Bonndorf TuS Bonndorf: Magdalena Malich Waldlaufmeisterin

Leichtathleten des TuS Bonndorf kehren erfolgreich von den Kreis-Titelkämpfen im Lenzkricher Ortsteil Kappel zurück.

Bonndorf/Lenzkirch (tho) Nach fast zwei Jahren Bauzeit konnten die Leichtathleten des TuS Bonndorf durch die gute Witterung Ende März, bereits mit dem Training auf der neuen Leichtathletikanlage im Waldstadion beginnen und sich gut auf die bevorstehenden Kreis-Waldlaufmeisterschaften in Lenzkirch-Kappel vorbereiten. Mit zwölf Athleten starteten die Bonndorfer in die Wettkampfsaison 2017. Bei leicht bewölktem Himmel und 15 Grad waren die Bedingungen für den Waldlauf mit 86 Teilnehmern gut.

Mit nur vier Sekunden Rückstand auf den Sieger landete Noah Merz in der Altersklasse M 9 über 1000 Meter auf Rang zwei vor den Läufern aus Lenzkirch. Gut behauptet hat sich sein Vereinskamerad Silas Kehl, der ebenfalls in dieser Gruppe mitlief. Bei den Mädchen der Wettkampfklasse zehn lief aus Bonndorf Emma Tröndle mit. Bei den acht Startern konnte sie sich den sechsten Platz erkämpfen, in einen Starterfeld in dem es sehr eng zuging. Bei der letzten Gruppe, die eine Strecke von 1000 Metern zu laufen hatten, lief Ingo Kehl vom TuS auf den dritten Platz. Bereits im ersten Starterfeld der Mädchen W 8 waren zwei Bonndorfer Mädchen vertreten. Joleen Haaga und Nicola Meyer haben dieses Jahr ihren ersten Waldlauf absolviert und behaupteten sich über 1000 Meter gut in einer starken Truppe.

Über 1500 Meter sicherte sich Magdalena Malich in der Klasse W 15 vor einer Läuferin aus Neustadt den Kreismeistertitel mit einer halben Minute Vorsprung. Bei den ersten Läufen über 1500 Meter waren die Bonndorfer Sportlerinnen Guilietta Dorer und Luna Merz mit in der Startaufstellung. Giulietta Dorer kam fünf Sekunden vor Luna ins Merz ins Ziel, beide platzierten sich damit im Mittelfeld des Laufs.

Beim ersten 3000 Meter-Lauf waren ausschließlich Bonndorfer in der Wettkampfklasse U 18 vertreten. Sören Thor lief in seiner Altersklasse M 17 konkurrenzlos mit einer Zeit von 11:10 Minuten ins Ziel. In der gleichen Wettkampfklasse (allerdings M 16) liefen Adrian Tröndle und Matthias Manow mit einer Zeit von 12:14 und 12:31. Diese Rennen könnten somit auch als Vereinsmeisterschaft in Kappel bewertet werden.

Der nächste Wettkampf für die Bonndorfer Leichtathleten wird die Bahneröffnung in Neustadt am Samstag, 6. Mai, seint. Am 16. Juli finden die ersten kreisoffenen Wettkämpfe in Bonndorf statt.