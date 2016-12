Bonndorf Trotz schwerer Krankheit hilft Hans von Bothmer anderen

Obwohl Hans von Bothmer unter einer schweren Lungenerkrankung leidet, hilft der 68-Jährige anderen: Er gibt täglich einem 16-jährigen Flüchtling Nachhilfe in Mathematik.

Hans von Bothmer, 68, lebt seit einem knappen Jahr in Bonndorf. Den Flensburger hat es hier her verschlagen, weil seine Tochter in der Schweiz einen Job gefunden hat und ihren kranken Vater näher bei sich haben wollte. Hans von Bothmer hat eine seltene Lungenkrankheit. Atemlose Nächte im Kampf um ein bisschen Luft sind ihm vertraut, ein Sauerstoffgerät ist sein ständiger Begleiter. Über verschiedene Stationen im Schwarzwald ist er schließlich hier in der Senioreneinrichtung St. Laurentius gelandet. Hier fühlt er sich wohl: "Die Leute sind sehr nett und es kann jederzeit ein Arzt kommen. Das ist nicht überall so", sagt er.

Den kräftezehrenden Kampf um die Luft zum Atmen sieht man ihm zwar an, aber Hans von Bothmer ist aktiv, schreibt derzeit seine Lebensgeschichte für seine Tochter auf, sieht politische Sendungen, löst Kreuzworträtsel. Von ihm hatte der SÜDKURIER berichtet und daran erinnerte sich eine Betreuerin aus der Caritas-WG für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. "Ich bin von ihr gefragt worden, ob ich Lust hätte, einem der Jungs Nachhilfe in Mathematik zu geben", erzählt er. Vor einigen Wochen war das und seither kommt der 16-jährige Afrikaner täglich zwischen 11 und 12 Uhr zu ihm und lernt. "Das macht mir große Freude. Er ist sehr wissbegierig und lernt schnell."

Den Taschenrechner habe er ihm gleich verboten, erst wenn alles durchgerechnet sei, dürfe der Jugendliche mit Rechner kontrollieren. "Der Unterricht fällt mir leicht, wenn es mir gesundheitlich einigermaßen gut geht. Wenn nicht, muss ich ihn halt anrufen, das war aber bisher erst zwei Mal der Fall", sagt Hans von Bothmer. Sehr angetan ist er von der Fürsorge, die diese Menschen hier in Bonndorf erfahren.

"Ich finde es super, dass sich die Leute wirklich um diese Jugendlichen kümmern, versuchen ihnen einen Hintergrund zu geben. Wir wissen ja, was passieren kann, wenn man sie unbeaufsichtigt sich selbst überlässt." Er hilft auf jeden Fall gerne mit. Um seine Heimat unter den Umständen zu verlassen, brauche man eine starke Motivation, viele hätten traumatische Erlebnisse hinter sich, sinniert er. "Die Menschen kommen nicht aus Jux und Dollerei. Und für mich ist das ja auch etwas Abwechslung", sagt Hans von Bothmer und regt ein weiteres Mal zum Nachdenken an: Hans von Bothmer ist selbst auf Hilfe und medizinische Versorgung angewiesen, aber dennoch für andere da, ganz praktisch und achtsam.