Bonndorf Trachten, Soulmusik und Volksfeststimmung beim Bonndorfer Schlossfest

Schlossfest bietet am Wochenende 29. und 30 Juli noch mehr für Festbesucher. Organisatoren rechnen mit Rekordbesuch.

Bonndorf – Noch nie hatte das Bonndorfer Schlossfest (29./30 Juli) in seiner bisherigen Geschichte so viel an einem Wochenende zu bieten wie in diesem Jahr. Das sagen die drei Organisationschefs des Schlossfestkomitees: Petra Kaiser, Michael Pfaff und Gernot Geng. In das weithin beliebte Volksfest ist bei der 34. Auflage zum ersten Mal ein vom Folktreff organisiertes Open-Air-Konzert im Schlossgarten integriert. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen von Brauchtum, wenn der Heimat- und Trachtenverein zu seinem 50-jährigen Bestehen 450 Trachtenträger aus der Region zum Umzug einlädt.

"Das wird eines der am besten besuchten Schlossfeste überhaupt", da ist sich Michael Pfaff ganz sicher. Erstmals gib es eine vierte Bühne im Schlossgarten. "Und da wird mit dem Konzert der Bluesband und von Nomfusi ein ganz anderes Publikum angesprochen, als wir es sonst beim Schlossfest haben", glaubt Pfaff an eine echte Zugnummer.

Stolz ist das Trio, dass der Heimat- und Trachtenverein am Sonntag den Jubiläumsumzug durch das Festgelände führen wird. Start ist um 14 Uhr in der Allmendstraße. Von dort geht es durch den Brunhildenweg in die Schwimmbadstraße. Anschließend sind auf den Bühnen vor dem Schloss und bei der Stadthalle Brauchtumsvorführungen angekündigt. Der zweite Tag beginnt aber zunächst mit einem ökumenischen Gottesdienst im Stadtgarten. Michael Pfaff weist darauf hin, dass es durch den Besuch der vielen Trachtenträger in der Mittagszeit bei den Ständen mit Essensangeboten einen großen Besucheransturm geben werde. "Ich habe die Vereine darauf hingewiesen, dass sie das beim Wareneinkauf berücksichtigen sollen", sagt Festplatzmeister Michael Pfaff.

Natürlich wurde auch wieder an die Kinder gedacht, die im Schlossgarten ein kleines Paradies für sich haben. Hüpfburg, Riesenrutsche, ein Bungee-Trampolin (nur am Sonntag) und natürlich für die Kleinsten einen Riesensandkasten mit Sonnensegel haben die Kinder ganz für sich. "Und die Pfadfinder bieten das Gestalten mit Specksteinen an", sagt Gernot Geng. An beiden Tagen gibt es auch wieder eine Kinder-Disco der DLRG Bonndorf in der Haifischbar neben dem Stand der Dillendorfer.

Neu mit dabei sind die Freunde des Friedens, die unter anderem syrisches Fingerfood anbieten werden. Ansonsten gleicht das kulinarische Angebot von französischen Spezialitäten der Freunde aus Bains-Les-Bains bis hin zu typisch badischem Wurstsalat mit Bratkartoffeln. Süßmäuler werden mit Crépes an Ständen oder Kuchen in der Kaffeestube der Landfrauen verwöhnt. Der PSV Ebnet macht diesmal eine Pause und überlasst seinen Standort neben dem Schloss den Sportkeglern. Die beiden Vereine werden sich künftig abwechseln.

Wie Petra Kaiser informiert, wurden an die teilnehmenden Vereine 10 000 Tombolalose verkauft. Die Verlosung findet wieder wie gewohnt am Sonntag um 19 Uhr statt, diesmal vor der Bühne am Stadthallenparkplatz. Dafür ist der Fassanstich am Samstag um 15 Uhr auf der Hauptbühne vor dem Schloss.

Mit dem Aufbau beginnen die Vereine am morgigen Donnerstag (ab 18 Uhr). Dann ist die Schwimmbadstraße von der Stadthalle bis zum Schloss für den Verkehr gesperrt. Schon heute werden die vier Bühnen aufgestellt. "Ohne die Unterstützung unseres Bauhofs wäre hier vieles nicht möglich", betont Pfaff. Die Weichen sind gestellt, und Petra Kaiser ist überzeugt, dass das Schlossfest "seinen Reiz noch nicht verloren hat".

Bustaxi

Nur am Samstag bieten die Organisatoren ein Bustaxi an. Abfahrt am Martinsgarten und der alten Post. Um 2 Uhr nach Münchingen, Ewattingen, 2.30 Uhr nach Boll, Gündelwangen und Holzschlag, um 3 Uhr und umn 4 Uhr nach Wellendingen, Wittlekofen, Bettmaringen, Ober-/Unterwangen, Dillendorf und Brunnadern. Die Fahrtkosen betragen pro Person und Fahrt vier Euro.

Das Festprogramm

