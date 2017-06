Bonndorf Töne sagen mehr als Worte: Orgelkonzert mit Rudolf Seeger aus Münster

Organist Rudolf Seeger aus Münster gibt ein eindrucksvolles Konzert in der Kirche St. Peter und Paul in Bonndorf. Der Tastenkünstler spielt eine Improvisation speziell für den ehemaligen Pfarrer Rudolf Seeger.

Alle Jahre wieder gibt Rudolf Seeger aus Münster in Westfahlen in der Bonndorfer Pfarrkirche ein thematisch strukturiertes Orgelkonzert mit Werken, die sowohl originell oder wohlbekannt die Herzen der musikliebenden Zuhörer erfreuen.

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit fand der "Tatort" zur gewohnten Zeit in der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bonndorf statt. Wie fast in jedem Jahr spielte Rudolf Seeger sein frühsommerliches Konzert mit Werken von eher untypischen Orgelkomponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart (Adagio aus dem Klarinettenkonzert), Richard Wagner (Pilgerchor aus der Oper Tannhäuser) oder auch Edvard Grieg (Huldigungsmarsch aus Sigurd Jorsalfar).

Diese drei wundervollen Adaptionen berühmter Orchesterstücke boten Rudolf Seeger reichlich Gelegenheit, die Bonndorfer Späth-Orgel facettenreich zum Erklingen zu bringen. Aber auch Sigfrid Karg-Elert ein begnadeter Organist, der heute fast vollständig vergessen ist oder die zeitgenössische Musikprofessorin, Organistin und Komponistin Janet Correll aus New York, setzten leuchtende Farbtupfer in dieses von Dankbarkeit gegenüber dem ehemaligen Pfarrer Josef Stumpf von Gündelwangen geprägte Konzert. Und so widmete Rudolf Seeger anlässlich der 65. Wiederkehr seines Weihetages als Priester diesem beliebten Seelsorger eine monumentale Orgelimprovisation über dessen einstigen Lieblingschoral: "Nun saget Dank und lobt den Herren".

Was Rudolf Seeger unmöglich wissen konnte ist, dass die von archaischer Schönheit geprägte Kirchenliedmelodie in diesem Jahr (am Patrozinium von St. Peter und Paul am Sonntag, 2. Juli) mit einem speziell auf die beiden Kirchenpatrone zugeschnittenen Text erklingen wird. Der eine oder andere Konzertbesucher wird dann als Déjà-vu genau diese wunderbare Melodie von Guillaume Franc wiedererkennen.

Viele bekannte Melodien grüßten die andächtig lauschenden Zuhörer und Rudolf Seegers Verbundenheit zur Kirche, in der Ökonomie nicht nur propagiert, sondern auch gelebt wird, was sich auch in typischen evangelischen Liedmelodien zeigte. Sein "Segne und behüte" erklang auch in dieser Improvisation und bildete wohlklingend, wie auch schon in den Jahren zuvor, einen festen Bestandteil in Rudolf Seegers musikalischem Kosmos. Und so endete seine Hommage an einen für viele unvergessenen Seelsorger in tiefem Gottvertrauen und hoffentlich auch in der Hoffnung, dass nächstes Jahr das 29. Orgelkonzert Seegers vor mehr als dreißig Zuhörern stattfinden wird.

Im vergangenen Jahr würdigte Rudolf Seegers das Wirken und Schaffen von Pfarrer Eckart Kopp und schon heute darf man gespannt sein, wer im nächsten Jahr zur musikalischen Laudatio auserwählt sein wird.

Als Zugabe erklang das weltberühmte "Nessun dorma" (italienisch für "keiner schlafe") und lud dazu ein, den wunderbaren Frühsommertag noch mit einem Dämmerschoppen zu beschließen.