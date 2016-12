Dillendorf Theatergruppe des SV Dillendorf spielt am 25. Dezember Schwank aus dem Leben

Theatergruppe des SV Dillendorf spielt am 25. Dezember das Stück "Ärger beim Kronen-Max". Die Aufführung beginnt um 20 Uhr, ab 18 Uhr wird der Gemeindesaal für die maximal 200 Zuschauer geöffnet und vom Küchenteam des SV Dillendorf mit Speisen und Getränken bewirtet.

Es wird lustig: Mit Hochdruck lernen und proben die Theaterspieler des Sportvereins Dillendorf nunmehr seit zwei Monaten, um am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, mit dem Schwank „Ärger beim Kronen-Max“ ihre treue Fangemeinde begeistern zu können. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr, ab 18 Uhr wird der Gemeindesaal für die maximal 200 Zuschauer geöffnet und vom Küchenteam des SV Dillendorf mit Speisen und Getränken bewirtet. Der Eintritt kostet sieben Euro. Am Nachmittag um 14 Uhr gibt es eine öffentliche Hauptprobe als Kindervorstellung.

Seinen Schauspielern, sechs männlich, fünf weiblich, bescheinigt Regisseur Lothar Gantert eine hohe Probendisziplin und Textsicherheit. Die Besucher erwartet eine in der Gegenwart und überall denkbare, wenn auch schauderhafte Geschichte.

Sie beginnt damit, dass es der Postbote mit dem Briefgeheimnis im Dorf nicht so genau nimmt. Zusammen mit seinem Freund, dem heruntergekommenen "Kronen-Wirt", öffnet er nämlich gelegentlich die Post an bestimmte Bürger im Ort. Sie kommen dabei hinter so manches dicke Geheimnis bis hin zu Schlampereien des Bürgermeisters und seiner Honoratioren. Was sich aus diesem Wissen im weiteren Verlauf der drei Akte an Spannung und Köstlichkeiten entwickelt, lässt auf einen höchst abwechslungsreichen Theaterabend schließen.

Unterstützung gönnen sich die Akteure durch Annette Gantert als Souffleuse, Lisa Troll und Anna Rendler als Maskenbildnerinnen und Dirk Brenninger und Stephan Schwenninger als Verantwortliche fürs Bühnenbild.