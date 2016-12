Bonndorf/Dillendorf Theateraufführung des SV Dillendorf erntet Szenenapplaus

Das Theaterstück "Ärger beim Kronen-Max" kommt gut an. Die Laienschauspieler des SV Dillendorf überzeugen die Gäste mit ihrer Darstellung.

Am ersten Weihnachtsfeiertag führte der SV Dillendorf mit seiner überwiegend bewährten Schauspielgruppe unter der Regie von Lothar Gantert im Gemeindesaal in Dillendorf den Schwank „Ärger beim Kronen-Max“ auf. Für die Besucher aus Nah und Fern wurde es zu dem erwarteten unterhaltsamen Spektakel, wobei nicht nur die Auswahl des Stückes, sondern auch die Rollenbesetzung gelungen gewählt und entsprechend gekonnt umgesetzt wurde.

Zum Inhalt: Der Kronenwirt und der Postbote haben es sich zur Angewohnheit gemacht, über dem Wasserdampf eines Teekessels die Briefe an „gewisse Leute“ im Dorf zu öffnen. So kommen sie hinter schier unglaubliche Vorgänge, vor allem im Rathaus, was sie sich mit selbst verfassten, fingierten Briefen zunutze machen und befeuern. Ein abgelehnter Zuschuss für den Umbau der Gemeindehalle wird zur Bewilligung, die Schließung der Gaststätte wird in eine Sanierung auf Kosten der Gemeinde umgemünzt. Zusätzlich spielt die „Liebe“, die echte wie die billige, eine durchgehend amüsante, rührende Rolle. Dass dem Dillendorfer Weihnachtstheater deftig-heftige Dialoge und Szenen nicht fremd sind, ist längst Standard und sie würden dem Publikum fehlen, wenn sich daran etwas ändern würde. Das i-Tüpfelchen setzte Oskar Hogg, Ehrenvorsitzender und langjähriger Darsteller. Er begrüßte, warb für die Wiederholungsaufführung und stellte neben den bekannten Akteuren vier junge Talente vor, die ihre Premiere gemeistert hatten.

Stefan Schwenninger spielte den etwas verlotterten Kronenwirt Max, der es faustdick hinter den Ohren hatte. Regelmäßig verletzte er mit seinem besten Stammtischler, dem Postboten Josef Schmied, gespielt von Christian Hogg in einer Paraderolle, das Briefgeheimnis im Dorf. Lisa Müller erreichte mit ihrem Part als adrette Wirtstochter, Pfarrsekretärin und über beide Ohren verliebte Moni die Herzen der Romantiker. Ihren Freund Harry, eine Frohnatur, wie ihn Schwiegermütter lieben, stellte Christian Schüler dar. Ihm oblag es, die Honoratioren des Orts als Regierungsdirektor Finkenstein hinters Licht zu führen – köstlich! Insbesondere der Bürgermeister, Tim Barth – erneut in einer Haupt- und Glanzrolle – ließ sich von dem Beamten täuschen und glaubte an den Zuschussbescheid über 800 000 Euro, der mangels Termineinhaltung als Ablehnung versandt worden war. Seine Sekretärin „Schatzi“ hatte Josi Eckert darzustellen. Sie erntete für ihre Posen, Mimik und Gestik als „Blondinchen“ Szenenapplaus.

Dirk Brenninger interpretierte den reichen Großbauern und Gemeinderat gekonnt. Er hatte, wohnhaft in Berau, den jeweils längsten Anreiseweg zu den Proben. Marco Dietsche interpretierte den stattlichen Feuerwehrkommandanten mit Ambitionen zu weiteren Ehrenzeichen, immer etwas tollpatschig daherkommend, perfekt. Höchsten Wert legte Rebecca Baumgartner darauf, als „Pfarrgemeinderats-Vorsitzende“ angesprochen zu werden, und war nie um ein Wort verlegen. Unterstützt wurde sie von Carina Korhummel, der nicht weniger emanzipierten Turnvereinsvorsitzenden, Pfarrgemeinderätin und Kirchenchorsängerin.

Nicht fehlen durfte Severine Tritschler. Sie zelebrierte einmal mehr die ebenso rabiate wie gute Seele der elfköpfigen Gesamtkomposition. Als Schwester des verwitweten Kronenwirts sorgte sie als Magdalena mit ihren Auftritten und Sprüchen für jene Lacher, die in einem Schwank als das sprichwörtliche Salz der Suppe einfach sein müssen. Hinter den Kulissen wirkten außerdem Annette Gantert als Souffleuse, Lisa Troll und Anna Rendler für die Maske und Regisseur Lothar Gantert, der frenetisch gefeiert wurde.

des Stückes findet am Donnerstag, 5. Januar, um 20 Uhr im Gemeindesaal statt.