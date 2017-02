Bonndorf Tausende beim Narrensprung in Bonndorf - Mit Video

Kaiserwetter beim großen Narrensprung in der Löwenstadt: Hunderte Hästräger ließen ihre blauen Schirme zum Rhythmus der Schellen tanzen.

Selten wurden so viele Pflumeschlucker beim Auftakt der Fasnacht in Bonndorf am Schmutzige Dunnschdig gesichtet. Über eine Stunde war der Zug vom alten Bahnhof bis vor das Rathaus unterwegs. Unentwegt intonierte die Stadtmusik den Narrenmarsch. Der Himmel zeigte sich im blau-weiß der Zunft. Seit längerer Zeit zogen wieder vier Pferde den 20 Meter langen Stamme, auf dem der Narrenrat sitzt und die Fasnacht verkündet.Zum Finale des Narrensprungs pocht Narrenvater Clemens Podeswa an die Rathaustür, um Bürgermeister Michael Scharf den Schlüssel für sechs Tage abzunehmen. Unter dem Jubel des Narrenvolks reckte der Narrenvater auf dem Rathausbalkon ihn in die Höhe.