Bonndorf Tanja Rendler sagt: "Die DLRG ist mein Verein."

Tanja Rendler ist seit 2009 Vorsitzende der Ortsgruppe Bonndorf der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und bereitet derzeit die 50-Jahrfeier vor. Darüber spricht sie im Interview.

Frau Rendler, Sie sind, wenn man Ihre Zeiten im Vorstand zusammenzählt, eine der dienst-ältesten Vorsitzenden der DLRG. Haben Sie damit gerechnet, als Sie den Job angenommen haben?

Überhaupt nicht. Das ist mir auch erst aufgefallen, als wir nun im Zuge der Vorbereitungen zur 50 Jahrfeier einiges in Erinnerung gerufen haben. Ich hatte schon viele Posten in der DLRG. Ich war Jugendleiter, Kassierer und irgendwann Vorstand.

Was ist die DLRG für Sie?

Das ist mein Verein. Mit dem kann ich mich identifizieren. Und ich denke immer, wo kommen wir hin, wenn niemand mehr etwas macht. Was mich auf der anderen Seite ärgert, ist, wenn man hört, dass das Ehrenamt wichtig ist, aber gleichzeitig die Bürokratie immer komplizierter wird, die Auflagen schärfer werden, die Gesetze immer mehr fordern – wie aktuell die Geschichte mit den Führungszeugnissen – einem also alles erschwert wird. Aber ohne Verein ginge es auch nicht. Ich war ja zwischendrin einmal zwei Jahre ohne Verein, also bin nur ins Training gegangen, aber das war auch nichts. Man ist schon involviert, wenn man nur ins Training geht, aber an der Stelle kann ich halt auch etwas bewegen.

Was soll sich denn bewegen, was wünschen Sie sich für die DLRG?

Für die DLRG insgesamt wünsche ich mir mehr Akzeptanz, sowohl in der Politik, was Gelder anbelangt, als auch in der Bevölkerung. Wir sind oft einfach die im gelben T-Shirt, die am Beckenrand stehen. Aber welche Ausbildungen wir machen müssen, wissen die wenigsten. Man muss dieses Rettungsschwimmerabzeichen machen, man muss den Erste-Hilfe-Kurs machen. Man kann die Wasserretter-Ausbildung machen, den Bootsführer oder auch Strömungsretter machen. Also man findet etwas, was einem persönlich mehr gefallen kann, als einfach nur schwimmen.

Sie waren von Kindesbeinen an dabei. Was ist für Kinder und Jugendliche toll an der DLRG?

Man hat einmal in der Woche schwimmen. Es gibt zwar Wettkämpfe auf DLRG-Ebene, aber unsere Kinder wären da auf verlorenem Posten. Manche Ortsgruppen trainieren hauptsächlich für Wettkämpfe. Das passt nicht zu uns. Die Bonndorfer DLRG macht die Vielseitigkeit aus. Nicht viele Ortsgruppen haben ein Schwimmbad und so einen See, wie den Schluchsee zu betreuen. Wir haben dort ein Kooperationsboot mit der Feuerwehr. Es ist nochmal ganz anders als im Schwimmbad. Wir haben die Möglichkeit, unsere Jüngeren ab Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze mitzunehmen zum Schluchsee, dort können sie schon in diese "Wachwelt" reinschnuppern.

Sie haben einen Patensohn. Gehen Sie mit ihm schwimmen?

Ja, ganz oft. Leider ist er nicht in der DLRG, weil er nicht hier wohnt. Aber er hat letztes Jahr in den Sommerferien bei uns hier in Bonndorf das Schwimmen gelernt. Und es ist ein schönes Erlebnis, das mitzubekommen. Das freut einen aber allgemein, auch bei den Kinderschwimmkursen. Man entwickelt einen Bezug zu den Kindern und umgekehrt. Und es ist immer sehr nett, wenn man durch die Stadt läuft und da kommt immer wieder ein "Hallo Tanja" von so einem Steppke.

Was haben Sie von, mit, in Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit gelernt?

Tolerant sein. Ich habe beruflich und auch im Ehrenamt viel mit Menschen zu tun. Aber für einen persönlich nimmt man aus der ehrenamtlichen Tätigkeit mehr mit als aus dem Beruf. Nach der Arbeit kann ich abends die Tür zu machen und dann bin ich daheim. Aber das Ehrenamt ist immer da. Wenn ich an den Schreibtisch laufe, ist da immer DLRG und wenn ich konsequent bin, sitze ich mindestens einen Abend pro Woche und erledige das. Ich bin nicht nur Vorsitzende, sondern auch Ausbilderin. Da überlegt man sich, was man im Freizeitbereich für die Kinder macht, welches Übungsmaterial man anschafft, wie man einen Theorieabend interessant machen kann, wo man Geld herbekommt und so weiter.

Wie sportlich muss man denn sein, wenn man in der DLRG beispielsweise Ausbilder ist?

Gar nicht. Also im Ernst: Man muss natürlich die Leistung vom Rettungsschwimmerabzeichen Silber mitbringen. Dafür muss man 25 Meter tauchen, schleppen in Kleidung, dann muss man eine kombinierte Übung machen, das heißt: man muss jemanden aus dem Wasser ziehen, den an Land bringen und dann muss man an einer Wiederbelebungspuppe drei Minuten lang Herz-Lungen-Wiederbelebung machen. Dazu kommt die Theorie und man braucht einen gültigen Erste-Hilfe-Kurs, der nicht älter als zwei Jahre ist.

Sie wohnen schon immer in Bonndorf und waren noch nie anderswo. Haben Sie das auch einmal vermisst?

Zwischendrin gab es eine Zeit, in der ich dachte, ich hätte vielleicht doch einmal weg sollen. Aber es hat sich nicht ergeben, es ist alles immer rund gelaufen.

Was mögen Sie an Bonndorf?

Ich meine, die Welt ist hier größtenteils noch in Ordnung. Man kennt viele. Man findet Hilfe in Bonndorf. Man ist nicht so anonym wie in der Großstadt.

Wenn Sie nun einen Wunsch für Sie, Bonndorf oder die DLRG frei hätten, welcher wäre das?

Für Bonndorf und die DLRG wünsche ich mir eine Rutsche für das Freibad. Es wäre eine Aufwertung. Ich sehe beispielsweise in Schluchsee viele Bonndorfer. Der Nichtschwimmerbereich hier ist relativ klein. Die Großen wollen auch nicht permanent schwimmen, sondern toben oder mit dem Ball spielen und dann wird es eng. Das Bonndorfer Bad liegt traumhaft. Und ich finde es schade, wenn ich am Sonntagmorgen ins Bad komme, es ist Superwetter und es ist so wenig los.

Zur Person

TanjaRendler, 44, hatte bereits früher den Vorsitz der Bonndorfer DLRG-Ortsgruppe und ist seit 2009 Vorsitzende. Leidenschaftlich feiert sie Fasnacht als Pflumeschluckerin von Kindesbeinen an. Derzeit führt Tanja Rendler ihren Verein mit ihrem Team in das Schwimmfest anlässlich des 50-jährigen Bestehens der DLRG-Ortsgruppe. Am 26. August ab 12 Uhr ist Bewirtung im Schwimmbad, die offenen Wettkämpfe beginnen ab 13 Uhr. Weitere Informationen im Internet: https://bonndorf.dlrg.de