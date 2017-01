Münchingen Tag der Erinnerung an Schutzheiligen

Gelöbnistag in Münchingen mit Pfarrfamilienabend. Dorf blieb im Jahr 1788 von großer Viehseuche verschont.

Münchingen (rit) Die Gläubigen aus Münchingen feiern alljährlich den Gedenktag des Heiligen Sebastian, um daran zu erinnern, dass ihr Dorf 1788 von der großen Viehseuche verschont blieb. Der 20. Januar fiel in diesem Jahr auf einen Freitag, an dem die Münchinger ihren Gelöbnistag und den Pfarrfamilienabend feierten. In einer Messfeier gedachte die Kirchengemeinde dem Schutzheiligen, der in der katholischen Kirche gegen Pest, Seuchen und andere Plagen angerufen wird. Pfarrer Eckart Kopp hielt den Gottesdienst in der St. Bartholomäuskirche ab.

Im Anschluss an die Messfeier waren die Gläubigen zum Pfarrfamilienabend ins Gasthaus Kranz eingeladen. Zu Beginn sang der Kirchenchor unter der Leitung von Regina Beringer geistliche Lieder. Elfi Hogg vom Gemeindeteam begrüßte in Vertretung von Bruno Morath alle Anwesenden, Pfarrer Eckart Kopp und den Kirchenchor. Sie erinnerte an das Gelöbnis der Münchinger, den Sebastianstag als den Tag zu feiern, an dem er seine schützende Hand über das Dorf legte. Bruno Morath hatte die wichtigsten Ereignisse des Kirchenjahres zusammengefasst, die Elfi Hogg vorlas. Gleich zwei wichtige Ereignisse prägten das Jahr. Die Glockenstuhlsanierung der Kirche konnte zu einem Abschluss gebracht werden. Zimmermeister Christian Denz aus Görwihl richtete den Glockenstuhl wieder her, der 2015 bei einem Blitzeinschlag zerstört worden war. Eckhart Müller leitete als Architekt die Planungs- und Bauarbeiten. Insgesamt beliefen sich die Kosten für die Sanierung auf 31 500 Euro. Das zweite bedeutende Ereignis war die Einweihung der Mariengrotte durch Pfarrer Michael Hipp.

In Eigenleistung errichtete ein Team aus Münchingern eine Mariengrotte im Gemeindewald. Dafür erhielten sie eine Spende eines heute in Hamburg lebenden Mannes, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie Zuflucht in Münchingen gefunden hatte. Es sei ein gelungenes Projekt, konnte Elfi Hogg hinzufügen.

Die Ministranten unternahmen einen Ausflug, den Hanna Müller als Oberministrantin organisiert hatte. Bruno Morath, Barbara Benz und Elfi Hogg fanden sich als Gemeindeteam von Münchingen zusammen. Gemeinschaftlich wollen sie sich für die Kirchengemeinde einsetzen, die dadurch neben dem Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit direkte Ansprechpartner und Koordinatoren bekommt. Zudem machen Barbara Benz und Elfi Hogg eine Ausbildung als Kommunionhelferinnen. Die Statistik des Jahres 2016 verzeichnet derzeit 191 Katholiken. Es gab einen Kirchenaustritt. Ein Kind aus Münchingen feierte die Erstkommunion, ein Kind wurde getauft. Drei Sterbefälle gab es im Dorf. Die Kollekte für das Hilfswerk ergab 675,33 Euro. Die Sternsinger konnten 814 Eurosammeln.

Elfi Hogg dankte den Pfarrern Michael Hipp und Eckart Kopp dafür, dass sie regelmäßig in der kleinen Pfarrkirche die Messfeiern abhalten. Regina Beringer vom Kirchenchor lud alle Interessierten ein, den kleinen Chor mit zehn Sängern zu unterstützen. Proben finden immer am ersten Mittwoch im Monat statt. Bei Gedichten von Heinz Erhardt, vorgetragen von Elfi Hogg, konnten die Anwesenden herzlich lachen. Zum Abschluss mussten sich alle bei einem Bilderraten anstrengen. In einer Bildpräsentation zeigte Hermann Intlekofer Aufnahmen der vergangenen Jahre. Die Bilder hatte er in Münchingen, der näheren Umgebung oder auf seinen Reisen gemacht. Nun musste erraten werden, wo sich die Landschaften, Denkmäler, Bauwerke oder Gegenstände befanden.