Bonndorf Südafrikas Soulkönigin singt im Schwarzwald

Bonndorf – Das Schlossfest bekommt in diesem Jahr eine ganz neue Nuance: Zum ersten Mal gibt es eine Bühne im Schlossgarten. Dort präsentiert der Bonndorfer Kleinkunstverein Folktreff am Samstag, 29. Juli, ein Open-Air-Konzert mit der Jakarta Blues Band zum Aperitif und danach die südafrikanische Soulkönigin Nomfusi als spritzigen Sommerwein. Und das Beste für alle Fans dieser Musik: Der Eintritt ist frei!

Im Sommer 2015 begeisterte Nomfusi das Publikum beim Lörracher Stimmenfestival. Beim Schlossfest wird die nur 1,50 Meter große Sängerin aus Südafrika am Samstag mit ihrer kräftigen Soulstimme nun dem Schlossgarten ein ganz besonderes Flair verleihen mit ihn mit ganz viel Energie erfüllen.

Das Open-Air-Konzert ist ein Versuchsballon, wie die Organisatoren von Schlossfest und Folktreff bei der Vorstellung dieses Konzepts betonten. Zum ersten Mal wird es vier Bühnen geben und der Folktreff organisiert einen Konzertabend mit zwei professionellen Bands. Unterhalb des Schlosses spielt am Festsamstag ab 20.30 Uhr zunächst die Jakarta Blues Band. Die sechs Vollblut-Musiker interpretieren vor allem Chicago Blues von Otis Rush, B.B. King oder Junior Wells.

Nomfusi wird gegen 22.15 Uhr die Bühne beteten. Von Kennern der Szene wird sie als Südafrikanische „Queen of Soul“ bezeichnet. Die kleine Frau mit der großen Stimme, erobert ihr Publikum im Handumdrehen, nicht zuletzt mit elektrisierender Bühnenpräsenz. Pure Energie sprüht auch aus ihrem ersten internationalen Album, das sie mit dem renommierten Hitproduzenten Harald Reitinger aufgenommen hat. Das ist zu erleben, live, umsonst und draußen beim ersten eigenständigen Open Air, das der Folktreff im Rahmen des Schlossfests am 29. Juli im Schlossgarten bietet.

Schon 2012 ist Nomfusi international bekannt geworden. Sie drehte unter der Regie von Justin Charwick die neue Nelson Mandela Verfilmung: „Long walk to Freedom“. Es war ihrer erste Filmrolle und sie verkörpert dabei die junge Miriam Makeba. Der Film kam schließlich im Januar 2014 in die Kinos und war bisher Südafrikas größte Filmproduktion mit internationaler Kooperation. Vier Nominierungen für ihre beiden Alben sprechen überdies für sich: South African Music Awards in der Kategorie Bestes Video, sowie „Best African Adult Album“, Metro FM Award in der Kategorie bestes "Afro Pop Album" und "Beste weiblich Künstlerin“.

Unterstützt wird Nomfusi „die afrikanische Tina Turner des Soul“, wie sie die Macher des Folktreff nennen, von der Jakarta Blues Band. Sechs Männer aus dem tiefen bayerischen Süden haben im Blues ihre Leidenschaft gefunden. Nach dem Urteil gutsortierter Blues-Freunde sind sie nah dran am Sound ihrer Helden.

Das Open Air

Erstmals bietet der Folktreff Bonndorf im Rahmen des Bonndorfer Schlossfests ein eigenes Open Air und zwar in der romantischen Kulisse des Schlossgartens unterhalb des Schlosshofs. Die Bewirtung (Wein und Bier und Bionade) beginnt am 29. Juli um 20 Uhr. Ab 20.30 Uhr treten die Bands auf, erst die Jakarta Blues Band und ab circa 22.15 Uhr steht NOMFUSI auf der Bühne. Der Konzertbesuch ist kostenlos.