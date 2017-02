Bonndprf Straßenlaternen leuchten in Bonndorf bald länger

Gemeinderat Bonndorf stimmt nach Diskussion für einjährige Testphase. Junge Union Bonndorf stellt Antrag dem Gremium vor

Bonndorf (ew) Die Junge Union Bonndorf hatte sich nach Vorfällen mit Zerstörungen im Japanischen Garten und Schmierereien an der Schule Gedanken über die Sicherheit in der Stadt gemacht. In der jüngsten Sitzung des Rates formulierte ihr Vorsitzender David Joos einen Antrag zur Verlängerung der Leuchtzeiten für Straßenlaternen an Wochenenden. Nach längerer Diskussion stimmte das Gremium mit 15 Ja- und vier Neinstimmen für eine Testphase in der Kernstadt Bonndorf von einem Jahr. Im März 2018 sollen die Erfahrungen ausgewertet und im Rat neu entschieden werden. Angeregt wurde von den jungen Erwachsenen, die bisherige Betriebszeit in den Nächten von Freitag bis Sonntag von 0.30 auf 2 Uhr zu verlängern und die Straßenbeleuchtung morgens bereits ab 5 Uhr auch wochentags einzuschalten.

David Joos erläuterte, dass dies Wunsch von vielen Jugendlichen sei, die sich bei der JU gemeldet hätten. „Wir sind Ansprechpartner für viele Jugendliche in der Stadt und sehen das als präventive Maßnahme, bevor etwas passiert“, sagte Joos.

Zu den Energiekosten erläuterte Bürgermeister Michael Scharf, dass sie nach der Umstellung auf LED-Technik (voraussichtlich Ende Mai), etwa bei jährlich 12 900 Euro liegen werden. Die Mehrkosten belaufen sich nach vorsichtigen Berechnungen auf rund 1700 Euro. Hinzu kommen einmalige Kosten für den Einbau digitaler Uhren in Höhe von etwa 600 Euro, erläutert Bauhofleiter Georg Schanz.

Die Meinung im Rat war längst nicht einhellig. Marie-Luise Adler (CDU) fand es eine tolle Idee und einen guten Ansatz, dass Schichtarbeiter früher durch eine beleuchtete Stadt gehen könnten. „Auch Frauen fühlen sich dadurch sicherer.“ Gernot Geng (BL) wollte die längere Beleuchtung sogar auf die Ortsteile ausdehnen.

Tilman Frank (SPD) zeigte sich irritiert durch die Festlegung auf 2 Uhr, wo die Sperrstunde an Wochenenden erst um 3 Uhr beginnt. Er gab auch zu bedenken, dass der Zuschuss für die Verringerung des des Co2-Ausstoßes fließt und wollte den nicht gefährdet sehen. Da sieht der Rathauschef aber keine Gefahr. Frank favorisierte zudem eine „Anlassbezogene Verlängerung“ der Straßenbeleuchtung. Heidi Saddedine (SPD) meinte, dass der Antrag suggeriere: „Es wird gefährlicher in Bonndorf.“ Es sei nicht klar, wo es unsicher sein soll.

Erhard Morath (CDU) sprach sich für die Verlängerung, auch aus eigener Erfahrung aus. „Ich habe es zum Beispiel der VSAN-Tagung erlebt. Als ich um 1 Uhr aus der Stadthalle kam, war es stockdunkel. Meiner Frau hätte ich es nicht zumuten wollen, allein nach Hause zu gehen.“ Max Nägele schilderte gar ein nächtliches Ereignis, das für ihn sehr unangenehm war. „Wir sollten den Hinweis der Jugendlichen ernst nehmen und das in einer Testphase ausprobieren.“ Angesicht von Kosten pro Tag von rund 4,50 Euro sieht Ingo Bauer (CDU) keinen finanziellen Grund, das nicht zu tun. „Ich sehe auch ein klares Plus für die Menschen.“

Vor der Abstimmung erinnerte Bürgermeister Scharf die Fraktionen an ihre Wahlprospekte, in denen alle festhielten, dass man Jugendliche ernst nehmen soll.