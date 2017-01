Bonndorf Stärkung des Glaubens: Vorstellung der Firmvorbereitung in Pfarrkirche St. Peter und Paul

120 Jugendliche bei Auftaktveranstaltung zur Vorstellung der Firmvorbereitung in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Anmeldung für Sakrament bis 10. Februar im Pfarrbüro Bonndorf möglich.

Die Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach hatte am 120 Jugendliche und ihre Eltern zur Auftaktveranstaltung für die Firmung in diesem Jahr in die Pfarrkirche St. Peter und Paul eingeladen. Weihbischof Rainer Klug spendet am Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, das Firmsakrament. Zahlreiche Firmbewerber waren der Einladung gefolgt. Pfarrer Eckart Kopp und das Firmteam mit Pfarrgemeinderatsvorsitzendem Marco Johner, Felix Schüle und Ruth Baumgartner informierten über den Ablauf der halbjährigen Vorbereitungszeit. Gemeinsam wurden die Lieder „Atme uns Heiliger Geist“, „Spiritus vivificat“ und „Farbigkeit steckt an“, die von Felix Schüle auf der Gitarre begleitet wurden, gesungen. Die Firmanwärter beteten gemeinsam mit ihren Eltern und Pfarrer Kopp, der auch den Segen erteilte, das „Vater unser“.

Ruth Baumgartner stellte Fragen an die Jugendlichen. Dazu gehörten auch wer zum ersten Mal in der Bonndorfer Kirche ist, wer sich gerne firmen lassen will und wer sich mit seinem Glauben auseinandersetzen möchte. Die Firmbewerber konnten mit verschiedenfarbigen Karten antworten. Teammitglied Baumgartner versicherte allen, dass sie auf die kommende Zeit gespannt sein dürfen. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Johner gab bekannt, dass für alle, die sich firmen lassen wollen, die Anmeldung bis 10. Februar im Pfarrbüro Bonndorf erfolgen muss. Jugendliche, die keine Einladung zum Info-Abend erhalten haben und das Firmsakrament empfangen wollen, können sich ebenfalls bis 10. Februar anmelden. Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende erläuterte, dass sich die Vorbereitung zu den letzten Jahren deutlich verändert hat.

Es finden keine Gruppenstunden mehr statt. Vier Pflicht- und mindestens drei Wahltermine sind für alle vorgeschrieben. Mit der Teilnahme am Auftaktabend und dem Firmtag sind bereits zwei Pflichttermine erledigt. Die Firmlinge können unter 20 verschiedenen Themen wählen, die Marco Johner vorstellte. Teilgenommen werden kann am ökumenischen Jugendkreuzweg in der evangelischen Kirche, am Emmausgang nach Dillendorf, an einem Filmabend, an der Sternwallfahrt an Christi Himmelfahrt, an der Kirchenerkundung in Ewattingen, an Songs about Gott, am Frühlingsfest im Altenheim St. Laurentius und am Palmbasteln mit der Kolpingsfamilie. Angeboten wird ein Besuch im Kapuzinerkloster Stühlingen, gemeinsames Singen mit dem Gospelchor Blue Note, die Teilnahme an der Taizéandacht und „Kommt Der in den Himmel?“ zusammen mit den Konfirmanden und den katholischen und evangelischen Geistlichen. Die Jugendlichen können sich mit Tod und Trauer auseinandersetzen und an einer Wanderung von der Kirche Ewattingen zum Bruderhof mit der Bibel teilnehmen. Der Firm-Work-Shop ist für 13. Mai im Paulinerheim vorgesehen. Außerdem wird in begrenzter Teilnehmerzahl eine Pfingstexerzitien mit Pater Clemens Blattert SJ während der Pfingstferien geplant. Gefängnisseelsorger Konrad Sieber gibt mit dem Vortrag „Schuld, Strafe, Gefängnis“ Einblick in den Alltag der Strafgefangenen.