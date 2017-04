Bonndorf Stadtsanierung in Bonndorf ist beendet

Gemeinderat Bonndorf beschließt Aufhebung der Sanierungssatzung. Noch immer Mängel bei Sanierung der Stadthalle.

Bonndorf – Die Sanierung im Gebiet Stadtkern II ist abgeschlossen. Das stellte der Gemeinderat nach Vorlage des Berichtes durch Stadtbaumeisterin Nicole Messerschmid fest und stimmte der Aufhebung der Satzung zu. Nach den Ausführungen der Fachfrau betrug die Laufzeit der Sanierung zehn Jahre. Dabei wurden Zuschüsse vom Bund und Land in Höhe von 3,2 Millionen (etwa 60 Prozent) der Gesamtausgaben von 5,53 Millionen Euro. Demnach musste die Stadt rund 2,33 Millionen selbst investieren.

Als nennenswerte Maßnahmen nannte Nicole Messerschmid die Sanierung der Martinstraße mit dem Knotenpunkt Rothausstraße, die Arbeiten in der Garten- und Mühlenstraße, den Abbruch des Studer-Areals, die Reaktivierung der Gewerbebrache Elba-Halle und die dortige Einrichtung des städtischen Bauhofs, die umfangreiche Sanierung der Stadthalle sowie viele geförderte private Maßnahmen im Sanierungsgebiet.

Darunter viele Renovierungen von Fassaden. „Das Bild in der Martinstraße macht mich stolz. Jetzt endet ganz leise, was 2007 begonnen hat. Es ist schön, so viel Geld in einem Ort investieren zu können“, freute sich Bürgermeister Michael Scharf über die gelungenen Maßnahmen.

Noch nicht abgeschlossen ist dagegen das Thema Stadthalle, deren Sanierung ebenfalls im Zuge der Stadtsanierung durchgeführt wurde. Noch werden von der Verwaltung strittige Maßnahmen einiger Gewerke bezüglich Ausführung von Arbeiten und Verwendung des Materials verhandelt. Planer Daniel Wiest und Werner Steiert vom städtischen Bauamt haben hier die Fäden in der Hand. Die Vorlage der Zahlen vor dem Ratsgremium will Scharf deshalb auch nur als „Zwischenbericht“ verstanden wissen. Noch nicht abgerechnet sind derzeit die Hallendecke, die Prallwände, die inneren Tore und Türen, die Fliesen- und Plattenarbeiten, kleinere Blecharbeiten sowie das Stahlblech der Fassadenverkleidung.

Investiert wurden rund 5,3 Millionen Euro abzüglich der Mehrwertsteuer. Rund 900 000 Euro flossen an Fördermitteln für Stadtsanierung und Sportförderung ein. Unter dem Strich werde die Stadt rund 4,2 Millionen Euro investiert haben. In den ursprünglichen Berechnungen war von fünf Millionen ausgegangen worden, nicht eingerechnet waren darin die Ausstattung und Schlussreinigung, wie Michael Scharf erläuterte.

Der Bürgermeister sprach von einer erfolgreichen Sanierung der Stadthalle. Gerade von außerhalb würde die Einrichtung sehr gelobt und sei sehr gefragt für Veranstaltungen. Als jüngste Beispiele nannte er die Tagungen des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes und den Bezirkstag der Landfrauen.

Gernot Geng (BL) zeigte sich erfreut, dass die Verwaltung diese vorläufige Aufstellung ein Jahr nach Wiedereröffnung der Stadthalle vorlegte. Auch er bezeichnete die Sanierung als gelungen, kritisierte allerdings, dass durch die auftretenden Mängel bei der Ausführung von Arbeiten „Kräfte aus der Verwaltung gebunden wurden“ und dadurch Maßnahmen wie Straßensanierungen vernachlässigt wurden.

Geng meinte, dass eine Sanierung letztlich immer mehr kosten werde als ein Neubau. „Wir sollten diese Erfahrungen jedenfalls bei künftigen Projekten nutzen.“