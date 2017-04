Bonndorf Stadtmusik: Vorfreude auf Jahreskonzert am 29. April in der Stadthalle

Stadtmusik: Vorfreude auf Jahreskonzert am 29. April in der Stadthalle

Stadtmusik und Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine laden gemeinsam zu ihrem Jahreskonzert am Samstag, 29. April, ab 19 Uhr in die Stadthalle Bonndorf ein. Das Trainingsorchester tritt dabei erstmals vor großem Publikum auf.

Bonndorf – Die Freunde der konzertanten und unterhaltsamen Blasmusik erwartet auch in diesem Frühjahr ein musikalisch niveauvoller Abend. Die Stadtmusik und die Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine laden auf Samstag, 29. April, 19 Uhr, zu ihrem Jahreskonzert in die Stadthalle Bonndorf ein. Das Thema „The Foggy Island – Abenteuer auf See“ wird sich als roter Faden durch das Konzert ziehen. Die Besucher erwarten spannende zwei Stunden mit Musik auf hohem Niveau. Zu hören sind Melodien und Themen, die viele Musikliebhaber kennen. Zum ersten Mal wird das Trainingsorchester unter Leitung von Alexander Bernhart mit „Five Continents-Africa“ zu hören sein. Gemeinsam werden die jüngsten Musiker zusammen mit der Jugendkapelle und den Mitgliedern der Stadtmusik die Titelmelodie „The Foggy Island“, dirigiert von Patrick Egge, spielen.

Die Jugendkapelle mit ihrem Dirigenten Felix Schüle eröffnet den Konzertabend mit „Celtic Voyage“. Nach „Selections From Mary Poppins“ stehen Ehrungen von vier langjährigen Musikern für 50 beziehungsweise 40 Jahre aktives Musizieren durch den Bund Deutscher Blasmusikverbände auf dem Programm. Der Ehrungsmarsch „Mit vollen Segeln“, gespielt von der Stadtmusik, ist der Start zu einer kurzweiligen Seefahrt.

Der zweite Teil des Konzertabends wird ausschließlich von der Stadtmusik mit ihrem Dirigenten Patrick Egge bestritten. Die Kapelle beginnt mit „Seagate“ als Tor zum Meer. Den Weg der Gladiatoren zu ihren Kampfstätten im antiken Rom beschreibt die Filmmusik des bekannten Komponisten Hans Zimmer mit vielen kleinen Soloeinlagen verschiedener Instrumente. Als Nächstes begegnen die Musiker auf der Insel dem großen Affen King Kong. In dem wuchtigen und dramatischen Stück werden tolle Soloeinlagen der Hörner und Trompeten zu hören sein. Den langen Weg über die Insel beschreibt „El Camino Real“, eine Komposition für sinfonisches Blasorchester von Alfred Reed. Die eingängige Melodie wird von Beginn angedeutet, durch verschiedene Taktarten geführt, sodass die Zuhörer immer einen Anhaltspunkt haben und erst am Schluss die Auflösung erhalten. Mit dem Marsch Graf Zeppelin treten die Kapellenmitglieder in einem Luftschiff den Heimweg an. Auf Wunsch des Publikums sind die Musiker gerne für Zugaben bereit. Die Moderation des Reiseabenteuers übernimmt Ulrike Wilbert Veit. In bewährter Weise sorgen die Musiker auch für das leibliche Wohl der Gäste.