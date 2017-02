Bonndorf Stadtbibliothek lädt ein zur Märchenstunde im Bonndorfer Schloss

Bei der Märchenstunde glänzen die Kinder mit guten Kenntnissen.

Bonndorf – Fast wie im Märchen war die Märchenstunde im Schloss, zu der die Stadtbibliothek eingeladen hatte. In einer Fensternische sitzend, hatte es sich die Erzählerin, Dunja Scharnofske, bequem gemacht. Auf einem Tischchen neben ihr, glitzerte eine silbrige Decke mit Edelsteinen, Glaskristallen und einer Kerze, die sie darauf drapiert hatte, um die Wette.

Lebendig gestikulierend entführte sie ihre Klientel, Kinder wie Erwachsene, bereits mit den ersten Worten in phantastische Welten. Schnee und Winter waren das Thema der Einladung. Als hätte Petrus ein Auge auf die Stimmigkeit der Veranstaltung gehabt, setzte draußen leichter Schneefall ein, kaum hatte sie begonnen.

Zunächst klärte ein Märchen auf, wie der Schnee überhaupt zu seiner Farbe kam. Nach vielen anderen Blüten seien es die Schneeglöckchen gewesen, die von ihrem Weiß ein Stückchen abgegeben haben, erfuhren die staunenden Zuhörer.

Den Beweis könne jeder sehen, es sei der kleine grüne Rand an jeder Schneeglöckchenblüte, erzählte Dunja Scharnofske feierlich. "Das glaub ich nicht", meinte spontan der acht Jahre alte Johannes, das älteste der nur vier erschienenen Kinder.

Rege beteiligte sich die vier Jahre alte Juli dann bei den folgenden Märchen und sie glänzte mit profunden Kenntnissen. "Die kenne ich, das ist die Goldmarie", meinte sie bei Frau Holle, bevor die Märchentante den Namen genannt hatte. Auch mit der Namenswahl bei der Schneekönigin war Juli nicht ganz einverstanden. Das Märchen erzählte Scharnofske in Mundart und passte die Namen an in Kalle und Bärbel.

"In echt heißen die Kai und Gerda" berichtigte Juli. Johannes merkte an, dass auf der Suche nach Kai, der bei der bösen Schneekönigin festgehalten war, wenig vernünftige Vorsorge getroffen wurde: "Die haben gar keinen Proviant eingepackt", kritisiert er und stellt sich ganz nebenbei auch als echter Märchenkenner heraus, indem er den Autoren, Hans Christian Andersen, nennt und weitere Märchen von ihm kennt, wie etwa "Die Prinzessin auf der Erbse". Eine positivere Wendung nahm die an diesem Nachmittag erzählte Geschichte von der Schneekönigin schließlich auch noch, denn die Geschwister erkannten sich gegenseitig.

Geduldig ging Dunja Scharnofske auf Zwischenfragen ein. Mit einer kleinen Bitte ("jetzt lasst mich Mal geschwind fertig erzählen") wurde schließlich auch die abgewandelte Form angenommen. Mit den klassischen Bildern von Gut und Böse in Märchen, hat sie allerdings keine Probleme.

"Kinder verstehen die Symbolsprache sehr gut", meinte die Erzieherin. Märchen seien verlässlich. "Dort wird das, was böse ist, einfach deutlich bestraft und was gut und richtig ist, belohnt."

Die Märchenerzählerin

Dunja Scharnofske (39) wohnt bei Freiburg und ist im Hauptberuf Erzieherin. Die Mutter von zwei Kindern erzählt die Märchen frei und wird von Schulen, Kindergärten, für Kinderfeste oder Weihnachtsmärkte als Märchenerzählerin gebucht. Nähere Infos unter Telefonnummer 07665/967 48 03.