Bonndorf Stadt Bonndorf steht vor reger Bautätigkeit

Gemeinderat vergibt in der jüngsten Sitzung Arbeiten für fünft weitere Projekte neben dem Breitbandausbau.

Bonndorf – Der Gemeinderat hatte bei Haushaltsberatungen, Geld für eine ganze Reihe von Projekten in den Plan für 2017 eingestellt. Für den Geschmack von Bürgermeister Michael Scharf waren zu viele Maßnahmen. „Heute liefern wir – die Projekte sollen so schnell wie möglich angepackt werden“, sagte er deshalb nicht ohne Stolz.

Neben der Mammutaufgabe Breitband Bonndorf, wurden Arbeiten für fünf weitere Maßnahmen vergeben. Größtes Projekt hierbei ist die Komplettsanierung der Bergstraße. Bauamtsingenieur Werner Steiert bezeichnete dies als „Haushaltsleiche“. Für den Zustand der Straße und vor allem der Wasser- und Kanalleitungen hatte Steiert die Bezeichnung „Karies im Endstadium“ parat. Den Zuschlag erhielt die Firma Wolfram Staller aus Grafenhausen. Auf Empfehlung der Verwaltung erhielt nicht der Sondervorschlag des Unternehmens (458 000 Euro) plus Steuer die Zustimmung, sondern das „normale Angebot“ (Scharf) für 478 000 Euro. Im Haushalt sind hierfür 550 000 Euro eingestellt, die Kostenschätzung des Bauamts lag bei 531 000 Euro. Die Maßnahme soll im Mai 2018 abgeschlossen sein.

Für die nicht im Haushalt vorgesehen Feldwegebaumaßnahmen vergab das Gremium Sanierungsarbeiten in zwei Tranchen. Die Bodenverfestigung für 222 800 Euro ging an die Firma Gebrüder Stumpp aus Balingen als günstigstem Bieter. Den Arbeiten für Oberbau und die Tragschichtdecken führt die Firma Friedrich Storz (Donaueschingen) für 165 000 Euro aus. Das nächste Angebot lag hier nur 53 Euro drüber. Der erste Abschnitt umfasst einen 900 Meter langen Weg von der Bergstraße zur Dusty Rose Ranch bis zum Stall Richtung Recyclinghof Kern. Der zweite Feldweg soll vom Weg „Auf dem Hebsack“ etwa 800 Meter durch den Wald Richtung Tiefental geführt werden, eventuell sogar 400 Meter weiter bis zur Abzweigung. Abschnitt drei von den Hebsackhöfen Preiser und Messerschmid mit einer Länge von 350 Metern soll nach Aussage von Bürgermeister Scharf nur gebaut werden, wenn der Privatweg in den Besitz der Stadt übergeht. Andernfalls werde eine andere Maßnahme vorgezogen. Schlusstermin ist hier der November dieses Jahres.

Weil aus einem geplanten kleinen Weg, eine den Bedürfnissen angepasste Rampe als Verbindung von der Grundschule zur Bushaltestelle wird, stiegen die im Haushalt angesetzten 35 000 Euro nach dem Angebot der Firma Guido Woll aus Bonndorf auf 126 800 Euro. Notwendige Stützmaßnahmen für den Hang und ein Geländer für den nun 2,50 Meter breiten Weg ließen die Kosten steigen, so Steiert. Eine Reduzierung auf zwei Meter bringe eine Ersparnis von gerade 3000 Euro, das überzeugte die Räte ebenso wie die Bemerkung von Scharf: „Es geht hier um die Sicherheit von 300 Schülern, die mit dem Bus fahren. “ Vergeben wurden auch die Arbeiten für die Sanierung des Sockels am Rathaus an die Firma Udo Booz aus Schluchsee für 18 250 Euro.