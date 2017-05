Bonndorf Stadt Bonndorf macht Tempo beim schnellen Internet

Verwaltung der Stadt Bonndorf drückt beim Aufbau der Glasfaserverkabelung aufs Gaspedal. Arbeitsvergaben noch im Juni.

Mächtig Tempo nimmt die Umsetzung der Breitbandverkabelung in Bonndorf auf. Wie Bürgermeister Michael Scharf in der jüngsten Ratssitzung erklärte, geht es in der Sitzung des Gemeinderats am 26. Juni um die Vergabe der Arbeiten für die Verlegung des Breitbandkabels zum Aufbau des Backbone-Netzes von der Oberen Alp nach Gündelwangen. Nur zwei Tage später, am 28. Juni, wird es in Gündelwangen eine Bürgerversammlung geben. Eine weitere Vergabe von Arbeiten für die Verlegung von Glasfaserkabeln steht auf der Tagesordnung am 17. Juli. Dann geht es um den Teilabschnitt von Boll über Bonndorf Ost durch das Steinatal nach Ebnet. Wie der Rathauschef erläuterte, müssen die Arbeiten bis zum 1. Oktober vergeben sein. Noch vor den Sommerferien soll es Gespräche zum Ausbau des Ortsnetzes in Gündelwangen geben. Der Beschluss zum Aufbau des Ortsnetzes Gündelwangen soll dann im September auf den Ratstisch kommen, am 16. Oktober steht die Vergabe der Arbeiten auf der Tagesordnung. "Es geht mit Riesenschritten an die Breitbandverkabelung", betonte Scharf.

Neues Licht für Straßenlaternen

Bereits abgeschlossen ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Das sagte Bauhofleiter Georg Schanz auf Anfrage von Gemeinderätin Mechthilde Frey-Albert. Die "dunklen Ecken" in der Stadt sollten damit der Vergangenheit angehören, so der Bauhofleiter weiter. Der Energiedienst habe die Zeitschaltuhren im Rathaus nun auf die neuen Zeiten eingestellt, die von der Jungen Union in der Februar-Sitzung angeregt wurden. Die Betriebszeit in den Nächten wird von Freitag bis Sonntag von 0.30 auf 2 Uhr verlängert und die Straßenbeleuchtung morgens bereits ab 5 Uhr auch wochentags eingeschaltet.

Voranfrage für Milchviehstall

Zugestimmt hat der Gemeinderat verschiedenen Bauanträgen. Größtes Projekt ist die Voranfrage für die Planung eines Milchviehstalls für 80 bis 120 Tiere "Ob der Steig" im Ortsteil Dillendorf. Dazu gehören auch eine Güllegrube und die Mistlagerung. Wie Bürgermeister Scharf erläuterte, sei die Erschließung (Wasser/Abwasser/Strom) des Grundstücks problematisch und der Zugang über öffentliche Straßen nicht gewährleistet. Generell befürwortet er aber den Bau des Milchviehstalls. Der Landwirt habe signalisiert, die Kosten für die Erschließung zu tragen. Erhard Morath (CDU) findet die Erschließung über den vorhandenen Weg "sehr optimistisch", Manfred Amann (CDU) sieht hohe Kosten auf den Bauherrn zukommen. Der Rat erteilte seine Zustimmung mit der Auflage, dass die Erschließung gesichert sein muss.

Der Umnutzung von Büroräumen in zwei Wohnungen im zweiten und ersten Obergeschoss des Gebäudes, in dem der Polizeiposten untergebracht ist, wurde ohne Auflangen zugestimmt. Hier werden unbegleitete minderjährige Geflüchtete untergebracht.