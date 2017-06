Bonndorf Sportverein TuS Bonndorf organisiert sich um

Christian Kirchsteiger ist neuer zweiter Vorsitzender des TuS. Vier neue Beisitzer kompensieren den Job eines dritten Vorsitzenden.

Neuer zweiter Mann beim TuS ist Christian Kirchsteiger. Als bisher dritter Vorsitzender ist er bei der Hauptversammlung einstimmig in diesen neuen Posten gewählt worden. Damit löste er den bisherigen zweiten Vorsitzenden Jörg Fehrenbach ab. Sehr lang anhaltenden Applaus bekam der Vorsitzende Norbert Plum nach Lob durch den Ehrenvorsitzenden Rolf Maier für die starke Jahresleistung. Plum selbst ließ keinen Zweifel daran, dass dieses nun angebrochene Vereinsjahr sein letztes Amtsjahr als Vorsitzender sei: "Nach 30 Jahren Tätigkeit im Vorstand kann man stolz sein auf Geleistetes , ist es aber auch Zeit zum Rückzug."

Rolf Maier, der die Wahlen gewohnt humorig leitete, versuchte der Versammlung von rund 60 Vereinsmitgliedern zwar einen neuen dritten Vorsitzenden zu entlocken. Vorschläge gab es: Uwe Knaak, Carola Ketterer, Timo Fehrenbach. Sie alle standen aber für den Posten nicht zur Verfügung. Für ein Jahr kommt demnach der größte Bonndorfer Verein ohne dritten Vorsitzenden aus. Dafür wurden zu den bisherigen Beisitzern (Carola Ketterer, Olaf Thor) vier weitere in den Vorstand berufen, nämlich Steffie Feger, Melissa Di Lisi, Jens Hogg und Uwe Knaak. Deren ehrenvolle Aufgabe sei es nun, erläuterte Rolf Maier, den bisherigen dritten Vorsitzenden zu ersetzen. Jörg Fehrenbach, – seinerzeit Wunschkandidat für den Maier, in dessen große Fußstapfen als Vorsitzender zu treten, hört nach Jahrzehnten Vorstandstätigkeit auf. 2010 hatte dieser die goldene Ehrennadel des Vereines bekommen und 2013 seinen Posten als zweiten Vorsitzenden eingenommen. "Jörg hat immer großes Engagement gezeigt, war bei ungezählten Arbeitseinsätzen dabei, auf ihn konnte man sich immer verlassen, wenn er etwas organisiert hat, hat das geklappt", so Norbert Plum, dem dieser Abschied sichtlich schwer fiel.

Da ging es ihm nicht anders als Jörg Fehrenbach selbst. "Ich hatte einfach ein großes Zeitproblem. Von meinem Geschäft her habe ich keinen Tag frei, bin jeden Sonntag im Einsatz, das war nicht mehr leistbar, auch wenn mir die Entscheidung sehr schwer gefallen ist", so Jörg Fehrenbach, der ein Fahrradgeschäft betreibt, gegenüber dieser Zeitung.

"Ein Verein, der Schulden hat wie Holzbeugen, Nachwuchssorgen und Mitgliederschwund hat, ist der TuS Bonndorf nicht", hatte Norbert Plum zum Auftakt der Hauptversammlung verkündet. Auch finanziell ginge es dem TuS nicht schlecht. Man sei zudem glücklich, seit vergangenem Jahr über eine "fantastische Sportanlage" zu verfügen: Dank weit über 2000 Arbeitsstunden tüchtiger Helfer im Verein, Dank vieler Sponsoren, 350 an der Zahl, die zwischen 20 und 10.000 Euro und insgesamt 160.000 Euro für ihren Verein erübrigten, Dank großzügiger Unterstützung der Stadt und des Sportbundes. Gleich nach der Freude über das Erreichte war es eines der Hauptanliegen der Vereinsverantwortlichen, den Wert der Anlage auch zu erhalten. Intensiven Mahnungen des Vorsitzenden, bereits in der vorangegangenen Jugendversammlung und mehrfach in der Hauptversammlung schlossen sich Redner wie Franz Kirchsteiger und Charly Strauß an. Bereits jetzt, vor der Einweihung, habe der Verein zu kämpfen gegen Ignoranz, die sich in Zigarettenkippen auf dem Kunstrasen, unentfernbarem Kaugummi auf der Tartanbahn und allerorten liegen gelassenem Müll zeige.

"Gefühlt hat der Vorstand 110 Prozent Engagement eingebracht", sagte Bürgermeisterstellvertreter Tilman Frank in seinem Grußwort. Für die 1500 Mitglieder und 1100 aktiven Sportler, also für ein Viertel der Bevölkerung, "hat die Gemeinde gerne geholfen und auch mit der sanierten Stadthalle den Turnern Entwicklungsmöglichkeiten gegeben", so Frank. Der Bericht des Schriftführers, Stefan Wetzel, offenbarte vielfältige sportliche Aktivitäten, die deutlich über die Kerndisziplin des Vereins, den Fußball, hinaus gehen. Stark wachsend, teils mit Warteliste, sind die Turner. Die Leitathleten sind auf hohem Niveau unterwegs, die Volleyballer in die Landesliga aufgestiegen. Auch in den Nischensportarten wie Judo wird mit wenig Man-Power großes Engagement gezeigt. Wir werden noch im Einzelnen berichten. Der Kassenbericht von Kassierer Norbert Kriegl führte die schieren organisatorischen Vereinsdimensionen vor Augen. Für das, aufgrund des Sportplatzbaus außergewöhnliche Vereinsjahr, sind neben rund 38.000 Euro Mitgliedsbeiträgen 204.000 Zuschüsse und 95.000 Euro Spenden in die Vereinskasse geflossen.

Der Verein

Der TuS Bonndorf e. V. hat einen stabilen Mitgliederstamm von 1500 Mitgliedern, wovon gut 1100 sportlich aktiv sind.

Der Vorstand setzt sich nach den Wahlen am Freitag wie folgt zusammen: Norbert Plum (Vorsitzender), Christian Kirchsteiger (2. Vorsitzender), Stefan Wetzel (Schriftführer), Norbert Kriegl (Kassierer), Gaby Weishaar und Joachim Thurau (Jugendvertretung und Stellvertreter). Beisitzer: Olaf Thor, Carola Ketterer, Steffie Feger, Melissa Di Lisi (in Abwesenheit gewählt), Uwe Knaak, Jens Hogg. Abteilungsleiter: Carola Ketterer (Turnen), Olaf Thor (Leichtathletik), Henning Rathgen (Judo), Lauftreff (Peter Steck), Volleyball (Norbert (Kriegl).

Sportplatz: Die Einweihung des neuen Sportplatz findet mit großem Rahmenprogramm am Wochenende vom 14. Bis 16. Juli statt. Offizieller Empfang mit anschließender Segnung des Platzes ist am Samstag, 15. Juli um 12.30 Uhr. (gud)