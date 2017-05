Bonndorf Sportkegelverein Bonndorf ehrt erfolgreiche Mitglieder

Der Sportkegelverein ehrt erfolgreiche Mitglieder und bestätigt Vorsitzende Karin Cosicfür weitere zwei Jahre im Amt.

Bonndorf – Bürgermeister Michael Scharf beglückwünschte die Bonndorfer Sportkegler im Rahmen der Hauptversammlung zu ihren guten Ergebnissen und leitete die Teilwahlen zum Vorstand. Einstimmig auf weitere zwei Jahre wurden Vorsitzende Karin Cosic, Klubsportwart Bozo Cosic, Pressewart Patrick Schneider sowie die Kassenprüfer Stephan Busser und Stefan Dornfeld wiedergewählt. Jugendwartin Jeannette Bachert verzichtete aus Zeitgründen auf eine erneute Kandidatur. Für sie erhielt Silke Gantert das Vertrauen der Mitglieder. Vorsitzende Cosic kündigte an, dass die kommenden zwei Jahre ihre letzte Amtszeit sind. Sie wollte ihren Rückzug frühzeitig ankündigen, um dem Verein die Möglichkeit zu geben, einen Nachfolger zu suchen.

Klubsportwart Bozo Cosic und stellvertretender Vorsitzender Robert Kaltenbach freuten sich, aktive Kegler für zahlreiche Spiele ehren zu können. Sie überreichten Pokale an Michael Adler (550 Spiele), Tanja Cosic (350), Birgit Eder (250), Bettina Helmle (150) Silke und Bastian Gantert (100), Selina Gampp, Sarah Albert und Max Gantert (je 50).

Schriftführerin Birgit Dornfeld blickte auf das vergangene Jahr zurück. Eine Damenmannschaft beteiligte sich am Vereins- und Institutionsschießen der Sportschützen und belegte den dritten Platz. Nach dem Umbau des Stadthallenplatzes bekamen die Kegler beim Schlossfest im hinteren Teil einen neuen Standort zugewiesen. Dieser erwies sich als sehr ungünstig. Die Laufkundschaft fehlte und der Umsatz ging deutlich zurück. Der Kameradschaft diente eine Wanderung mit anschließendem Grillfest bei der Hütte des Postsportvereins in Ebnet.

Die Sportkegler übernahmen beim Herbstfest des Handels- und Gewerbevereins die Bewirtung im Martinsgarten. Trotz starken Regens den ganzen Nachmittag über, waren die Mitglieder mit dem Umsatz zufrieden. Am 6. Januar richtete der Verein wieder das beliebte Dreikönigskegelturnier mit 20 Mannschaften aus. Die gemeinsame Jahresfeier verstärkte den Zusammenhalt.

Über hervorragende Leistungen und Erfolge berichtete Jugendwartin Bachert. Bei den Einzelmeisterschaften belegte Max Gantert den ersten Platz und wurde Kreismeister. Über den zweiten Platz freute sich Bastian Gantert, dritte Plätze erreichten Fabian Tröndle sowie Adrian Albert. Die Jugendkegler nahmen an den Bezirksmeisterschaften teil, wo Max Gantert ebenfalls den Meistertitel holte. Bei den Landesmeisterschaften waren Bastian Gantert mit einem zweiten und Max Gantert mit einem vierten Platz erfolgreich.

Klubsportwart Bozo Cosic gab einen Überblick über die Spielrunde 2016/17 der Frauen. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga schaffte die Mannschaft den Ligaverbleib. Die zweite Frauenmannschaft konnte in der Landesliga ihren Schnitt im Vergleich zur vorigen Runde verbessern. Patrick Schneider verlas für den verhinderten Sportwart Michael Adler den Bericht der Herren. Die Klubmeisterschaften wurden nach einem neuen Modus ausgetragen, bei dem die Damen die beiden Titel erkämpften. Die erste Herrenmannschaft belegte den neunten Platz in der Verbandsliga. Sportwart Adler zeigte sich über den Saisonausgang enttäuscht.

Kassiererin Bettina Helmle berichtete über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Die Kassenprüfer Stephan Busser und Stefan Dornfeld waren mit ihrer Arbeit zufrieden. Vorsitzende Karin Cosic gab bekannt, dass die Sportkegler beim Schlossfest am 29./30. Juli an einem neuen Standort teilnehmen werden. Im zweijährigen Wechsel mit dem Postsportverein bauen sie zukünftig ihr Zelt auf dem Schlossplatz, direkt vor dem Schloss, auf.

Der Verein

Der Sportkegelverein Bonndorf hat derzeit zwei Frauen und zwei Männerteams, die in verschiedenen Spielklassen um Punkte kämpfen. Die Frauen I spielen in der 1. Bundesliga, die Frauen II in der Landesliga. In Verbandsliga Südbaden spielten bisher die Männer, die zweite Mannschaft in der Bezirksklasse A. Großer Wert wird auf die Nachwuchsförderung gelegt. Vorsitzende ist Karin Cosic, Telefonnummer 07703/12 33, E-Mail (Karin.Cosic@skv-bonndorf.de).

