Bonndorf Sperrung der Kreisstraße bei Bonndorf- Boll bleibt bestehen

Die Gefahr durch umstürzende Strommasten oder herbfallende Freileitungen ist seit Donnerstag, 11.45 Uhr von Technikern beseitigt. Die Sperrung bleibt wegen der Großbaustelle auf einem Teilstück bei Bonndorf-Boll (Kreisstraße 6516) dennoch bestehen.

Bonndorfs Bürgermeister Michael Scharf konnte am Donnerstag um 11.45 Uhr Entwarnung geben: Die Gefahr durch die Freileitungen bei der Biogasanlage in Boll ist beseitigt, der Zug auf den Strommasten sei weg, informierte er telefonisch diese Zeitung. Die Sperrung bei der Baustelle zur Versetzung der Hochspannungsmasten bleibt allerdings bestehen, erklärte der Rathauschef. Grund seinen die vielen Baustellenfahrzeuge und die extreme Verschmutzung der Kreisstraße 6516 an der Ortseinfahrt Boll aus Richtung Bonndorf. Die Zufahrt zum Ortsteil erfolgt über die Schattenmühle.