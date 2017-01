Bonndorf Spende für Partnergemeinde der Firma Dunker in Peru

Mitarbeiter der Bonndorfer Firma Dunkermotoren sammeln bei der Jahresabschlussfeier 2500 Euro für San Martin de Porres. Der Stadtteil ist eine Partnergemeinde von Bonndorf.

Eine große Freude bereiteten die Mitarbeiter der Firma Dunkermotoren Bonndorf der Partnergemeinde San Martin de Porres in Pamplona Alta, einem Stadtteil im Außenbezirk von Lima/Peru. Erstmals wurde bei der Jahresabschlussfeier des Bonndorfer Unternehmens im vergangenen Jahr ein Barbetrieb eingerichtet. Mit dem Reinerlös sollte ein sozialer Zweck unterstützt werden. Der 23-jährige BWL-Student Pitter Brayan Villegas Matos aus der peruanischen Partnergemeinde leistet zurzeit ein Praxissemester bei Dunker. Es war naheliegend, ihm den Betrag von 2500 Euro für seine Heimatgemeinde zu überreichen.

Bei der Spendenübergabe mit Geschäftsführer Markus Roth, Personalleiterin Renate Heizmann, Leiter der Finanzen, Michael Wedele, und Vorsitzendem Karl Selbach von der Peru-Partnerschaft der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena, dankte Villegas Matos für die große Chance, bei Dunker einen Praktikumsplatz erhalten zu haben und für die großzügige Spende zugunsten seiner Heimatgemeinde. Via Skype waren Pater Ignacio von der Pfarrgemeinde San Martin und Pfarrer Peter Seibt, der für ein Jahr in Peru mitarbeiten will und bis im August 2016 in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Tiengen und in Lauchringen seelsorgerisch tätig war, zugeschaltet. Beide brachten ihre riesige Freude über den gespendeten Geldbetrag zum Ausdruck.

Zusammen mit Vorsitzendem Selbach und Michael Wedele, der seit Jahren im Perukreis tätig ist und selbst schon vor Ort war, berichteten Pater und Pfarrer wie das Geld verwendet werden soll. Nachdem in einem bestehenden Gebäude eine Ausbildungswerkstatt für junge Textilarbeiter eingerichtet wurde, sind jetzt weitere Klassenräume zur Ausbildung in Elektronik und Elektrotechnik geplant. Da die Pfarrei in einem Erdbebengebiet liegt, muss tief in die Erde gebaut werden. Die 2500 Euro Spende sind als Grundstock dafür vorgesehen. Von der Kommune werden die Lehrkräfte gestellt. Die gesamte Baumaßnahme, die benötigten Maschinen, die Ausstattung der Lehrräume sowie die Ausbildung der jungen Menschen werden weitgehend mit Spendengeldern der Peru-Partnerschaft finanziert.

Selbach und Wedele sind von der Herzlichkeit, der Wärme und der Freude der Bewohner von Pamplona Alta begeistert. Sie dankten der Firma Dunker für den Praktikumsplatz sowie die finanzielle Zuwendung und halten es für wichtig, einmal im Monat über Internet zu kommunizieren, um so die Projekte voranzutreiben. Vorsitzender Selbach ist überzeugt, dass die Arbeit in Peru Früchte trägt.

Für Geschäftsführer Roth war es interessant, einen jungen Mann aus dem lateinamerikanischen Staat persönlich kennenzulernen und ihm ein Praktikum zu ermöglichen. Er hat Respekt vom großen freiwilligen Engagement auf der Baustelle in Peru und fand es schön, zu wissen, was konkret geleistet wird, und dass die Spendengelder direkt bei den Leuten ankommen.