Bonndorf Spende für Bürgerstiftung

Abordnung des Holzschläger Weihnachtsmarktes sowie von den Landfrauen Gündelwangen spenden 1500 Euro für sozialen Zweck.

Bonndorf – Bürgermeister Michael Scharf freute sich, seinen Stellvertreter Ingo Bauer, Gemeinderat und Marktmeister Jürgen Faller, den Vorsitzenden Jürgen Birkenberger von der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag als Abordnung des Holzschläger Weihnachtsmarktes sowie von den Landfrauen Gündelwangen Claudia Scharf, Christine Brendle und Eva Maria Scheu im Rathaus begrüßen zu dürfen.

Sie überreichten dem Bürgermeister und seinem Stellvertreter eine Spende in Höhe von 1500 Euro. Vorsitzender Birkenberger erläuterte, dass es für die Veranstalter des Marktes zu einer schönen Tradition geworden ist, für einen sozialen Zweck zu spenden. Die Aktion geht auf den Brand in den Caritaswerkstätten Lebenshilfe in Titisee-Neustadt zurück, als die Marktbetreiber zur Soforthilfe an jedem Stand Spendenkässchen aufstellten. Er dankte den Landfrauen von Gündelwangen, dass sie den gesamten Reinerlös ihres Marktstandes der Spendenaktion zur Verfügung stellten. Am Ende jedes Marktes wird noch einmal mit den Kässchen durch die Reihen gegangen und um Spenden gebeten. Außerdem rundet die Blaskapelle jedes Mal die Summe auf. Der Wunsch der Marktbetreiber und der Landfrauen ist, dass das Geld in diesem Jahr der Bonndorfer Bürgerstiftung zugute kommen soll.

Der Bürgermeister blickte auf die Gründung der Stiftung Mitte der 90er Jahre zurück, als die Stadt Bonndorf von Theresia Veit mit einer großen Erbschaft bedacht wurde. Der Zweck der Stiftung ist, das Vermögen zu erhalten und die Erträge für soziale Einrichtungen auszugeben. Am bekanntesten ist der Bürgerbus. Übernommen wurden auch schon die Kosten für Klassenfahrten oder Stipendien für die Musikausbildung, wenn die Eltern es sich nicht leisten konnten. Mit Geldbeträgen ist unter anderem Dunker bewegt oder die Plauderecke im Seniorenheim St. Laurentius unterstützt worden. Bürgermeister Scharf will dem Gemeinderat vorschlagen, den Spendenbetrag zielgerichtet für den Bürgerbus zu verwenden. Er ist sehr dankbar, dass jetzt auch Vereine bei der schon seit einigen Jahren herrschenden Niedrigzinsphase die Stiftung unterstützen. Für Claudia Scharf ist wichtig, den Bus solange als möglich zu erhalten und daran zu denken, dass in einigen Jahren eine Neubeschaffung nötig sein wird. Jürgen Birkenberger und Jürgen Faller lobten den Bus als eine super Sache, die ganz Bonndorf zugute kommt. Bürgermeisterstellvertreter Bauer kümmert sich seit Jahren ehrenamtlich um die Vergabe und die anschließende Reinigung des Busses.

Er sieht es als gute Einrichtung, die allen Schichten wie den Kindergärten, den Vereinen, der kostenlosen Jugendbeförderung, den Senioren oder den Asylbewerbern zugute kommt. Der Bus kann auch von den Ortsteilen genutzt werden. Ingo Bauer lobte ihn als tolles Objekt, für das er sich gerne einsetzt. Sein großes Dankeschön galt den Landfrauen, die den Löwenanteil zur Verfügung stellten, sowie den Marktbetreibern, die mit den Spendenkässchen und der Aufstockung für den großzügigen Spendenbetrag sorgten.