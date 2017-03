Häusern Spatenstich für die Tagespflege in Häusern

Mit dem Spatenstich hat der Bau der Tagespflege in Häusern offiziell begonnen.

Landrat als Baggergfahrer: Mit dem Spatenstich hat der Bau der Tagespflege am Freitagnachmittag offiziell begonnen. Während Gemeinderäte und Bürgermeister, Vertreter der Caritas und Abgeordnete zum Spaten griffen, machte sich Landrat Martin Kistler mit dem Bagger an die Arbeit. Mehr als drei Jahre vergingen seit aus einem Gespräch zwischen Bürgermeister Thomas Kaiser und Rolf Steinegger von der Caritas Hochrhein die Idee entstand und schließlich das Projekt entwickelt wurde. Das geplante Nachtcafé (Betreuungsangebot am Abend) führte schließlich dazu, dass die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 456 000 Euro erhielt – insgesamt kostet das Projekt 920 000 Euro. Das Projekt ist schon vor Eröffnung tief in der Bevölkerung verwurzelt, lobte Steinegger, der Förderverein für soziale Projekte hat bisher schon 42000 Euro an Spenden eingesammelt – beim Spatenstich kamen weitere 505 Euro dazu, die beim Fridolinsfest von der katholischen Kirchengemeinde gesammelt wurden. Bild: Sebastian Barthmes