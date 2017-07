Bonndorf Spannendes Ferienprogramm für Kinder aus Bonndorf und der Region

Stadt und Touristinformation bieten ein buntes Angebot von Aktivitäten in den Sommerferien an. Anmeldungen sind ab Montag möglich.

„Wir haben das Ferienprogramm neu aufgemacht“, erzählt Anja Strittmatter von der Bonndorfer Netzwerk-Idee im Rathaus bei der Präsentation der Broschüre. Damit meint sie zum einen die 13 neu aufgenommenen Aktionen, die Aufmachung der Informationsbroschüre und das Team, das das Programm zusammenstellte. Anmeldungen sind ab Montag, 17. Juli, um 9 Uhr in der Touristinformation möglich. Dabei muss die Gebühr von fünf Euro pro Programmpunkt entrichtet werden, Geschwister bezahlen jeweils drei Euro.

Elke Gantert ist in diesem Jahr für die Touristinformation dabei und Katharina Droste, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) am Bildungszentrum absolviert, ergänzt das Team. Die junge Frau steht für die Betreuung des Ferienprogramms noch bis Ende August zur Verfügung. Das Team hat 28 Angebote für das Ferienprogramm für Kinder von sechs bis zwölf Jahren zusammengestellt, das vom 7. August bis 8. September angeboten wird. Nur beim Golfen ist die Altersgrenze nach oben verschoben, hier dürfen Kinder von acht bis 14 Jahren mitmachen. Das Angebot ist auch für Kinder anderer Gemeinden und Kinder von Feriengästen offen, wie Anja Strittmatter betont.

Sieben Vereine und Institutionen sind mit im Boot: Golfclub Obere Alp, Hundeverein, Sportkegler, Tischtennisclub, Tennisclub, die Fußballer des TuS Bonndorf und die Freiwillige Feuerwehr. Neu sind ganz unterschiedliche Angebote: Jazztanz mit Caroline Friedrich, ein tierischer Spaziergang mit Hunden und Ponys durch den Wald, eine Exkurision auf dem Wolfspfad bei Höchenschwand, ein Besuch auf dem Pferdehof Blattert in Dillendorf und am 15. August kommt die Rettungshundestaffel Hochschwarzwald. Kurt Tröndle zeigt, wie man einen Solarofen baut, mit Erika Schübel und Adda Wienzek kochen die Kinder in der Schule in Gündelwangen, am 30. August geht’s in den Hofladen von Anja Güntert, wo Gemüse geschnitten und eine Suppe zubereitet und danach verköstigt wird. Und mit Sabrina Schübel wird Schmuck hergestellt. Bei den Angeboten werden die Kinder von 15 Personen betreut, die Vereine übernehmen die Betreuung in Eigenregie.

Anja Strittmatter stellte auch klar, dass dieses Angebot keine Tagesbetreuung sein soll. Hintergrund sei, dass die Kinder sich die Angebote selbst aussuchen und nicht die Eltern. Freiwilligkeit spiele eine große Rolle. Aus der bisherigen Erfahrung heraus sei der Bedarf für eine Ganztagsbetreuung ab 7.30 Uhr auch gar nicht vorhanden. „Das Programm soll ein Spaß für Kinder sein, die in den Ferien zu Hause sind“, betonte die Rathausmitarbeiterin.

Infos und Anmeldung: Elke Gantert, Touristinfo, Telefon 07709/76 07, E-Mail (gantert-touristinfo-bonndorf@t-online.de, oder Anja Strittmatter (vormittags), Telefonnummer 07703/93 80 63, E-Mail (boni@bonndorf.de).