Bonndorf Sommerserie "So lebt man in Bonndorf": Teil eins beleuchtet das Bildungsangebot

Sommerserie "So lebt man in Bonndorf": Teil eins beleuchtet das Bildungsangebot

So lebt man in Bonndorf: Das Bonndorfer Bildungszentrum, das derzeit vier Schularten vereint, steht vor einem Umbau. Die Werkrealschule dünnt allmählich aus, die Werkrealschüler werden ab dem kommenden Schuljahr mit Realschülern unterrichtet. Wie der aktuelle Stand ist und was sich noch ändert, erfahren Sie hier.

Bonndorf – Nach der Schule ist vor der Schule. Und die wird in Bonndorf bald anders sein als bisher. Das Bildungszentrum mit Förder-, Grund-, Werkreal- und Realschule, Lernstätte für rund 900 Schüler, wird bald um eine Schule ärmer sein – die Werkrealschule.

.Wie wird sich das Bildungszentrum verändern? Zum großen Klassenbild haben sich am letzten Schultag noch die Schüler der Realschulklasse 6e von Nils Boll im Schulhof aufgestellt. „Ich habe noch ein Klassenfoto versprochen, nächstes Jahr werden die Schüler ja zusammengelegt“, berichtet er. Dann werden von ihm in dieser neuen Klasse 7d fünf Schüler mehr, nämlich 29 unterrichtet. „Wir werden in dieser Klasse Schüler mit G-Niveau und mit M-Niveau haben“, sagt Boll. G steht für „grundlegendes“ und M für „mittleres“ Niveau. Das heißt, dass in dieser Klasse und zunehmend mehr Bonndorfer Realschulklassen, gleichzeitig Schüler mit Haupt- und Realschulniveau Unterricht erhalten, ganz abgesehen von den bisher schon rund 50 Prozent, die nach ihrem Abschluss an der Realschule in Beruflichen Gymnasien das Abitur anstreben werden. .Was ist der Hintergrund der Entwicklung? Das ist die praktische Seite einer Entwicklung, die sich vor Jahren angebahnt hat: Mit dem Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung hat sich die damalige Landesregierung dazu entschlossen, Eltern die letzte Wahl des Schultyps in die Hand zu geben. Und die Eltern haben entschieden – gegen die Werkrealschule. Im Bonndorfer Bildungszentrum wird es im kommenden Jahr keine fünfte und keine zehnte Werkrealschulklasse geben. Rektorin Birgitta Stephan möchte zum Thema nicht öffentlich Stellung nehmen. „Schulentwicklung werden wir mit dem Schulträger, dem Schulelternbeirat und der Realschule besprechen“, sagt Stephan. Bürgermeister Michael Scharf findet als starker Vertreter des Schulträgers (Schulzweckverband aus fünf Gemeinden) indes deutliche Worte: „Die Werkrealschule liegt in den letzten Zügen in Bonndorf.“ Scharf spricht sich für eine weiterhin hohe Qualität der Werkrealschule aus: „Es ist für mich und unsere Direktoren sicherlich ganz, ganz wichtig, dass die Werkrealschüler, die diese Schule noch besuchen und ihren Abschluss dort machen, in der Ausbildung hervorragend betreut werden.“ .Wie werden die Schüler auf den Beruf vorbereitet? Seit Jahrzehnten gelingt es den Lehrern der ehemaligen Haupt- und heutigen Werkrealschule, alle Schulabgänger in Aus- oder Weiterbildungsplätzen unterzubringen. Dafür wurde über verschiedene Klassenstufen hinweg vieles getan, was die Schüler, über die puren schulischen Inhalte hinaus, für die Zukunft fit gemacht hat. Bestes Beispiel sind die jährlichen Projekttage. Die diesjährige neunte Klasse hat zum Beispiel eine Ausstellung mit Lebendbeispielen zum Themenkomplex „Vom Ei zum Küken“ geschaffen. Viele hundert Bonndorfer haben sich daran erfreut und auch die Werkstücke anderer Gruppen bestaunt: Himmelsliegen für einen Kindergarten, ebenso wie eine Rastplatzgarnitur. In einem weiteren Jahresabschlussprojekt arbeiteten diese Schüler integrativ mit Schülern aus der Vorbereitungsklasse, vornehmlich bestehend aus geflüchteten Jugendlichen, zusammen. Die Klassenlehrer brachten das Kunststück fertig, acht Bonndorfer Handwerksbetriebe in das Projekt zu integrieren. Stück für Stück errichteten diese mit den Schülern eine Schautafel für den Wohnmobilstellplatz. Solche Aktivitäten und schon lange praktizierte Unterrichtseinheiten der großen Bonndorfer Industriebetriebe Dunkermotoren und Hectronic, bescherten der Schule praktisch lückenlos das Baden-Württembergische Qualitätssiegel für exzellente Berufsorientierung. .Wie geht es mit der Realschule weiter? Diese Aufgaben muss in den kommenden Jahren in der Realschule mit erfüllt werden, neben dem Unterricht und der Berufsorientierung für klassische Realschüler und klassische Gymnasiasten. Letztere werden in der Bonndorfer Realschule seit vielen Jahren in einem Prozentsatz von mindestens 35 bis derzeit 50 Prozent unterrichtet. Gegen den Umbau des Bildungszentrums zu einer Gemeinschaftsschule hatte sich schon der vorherige Realschulrektor gewehrt. Zumindest von der Schülerzusammensetzung her kann zunehmend mehr von einer Gemeinschaftsschule wider Willen ausgegangen werden, auch wenn sich die Schule weiterhin Realschule nennt. „Die Zeichen sind vorgegeben und ich gehe davon aus, dass unsere Lehrer die richtige Methodik finden, die Schüler zu beschulen. Denn von den demografischen Zahlen her ist auch unsere Realschule kein Selbstläufer“, sagt Michael Scharf. Die Realschule verzeichnet im kommenden Schuljahr 92 Neuanmeldungen und damit 540 Schüler. Das sind zwar mehr als im Vorjahr, die absolute Zahl der Fünftklässler sinkt aber erheblich. Ein Scheitern des Zweckverbands, in dem fünf Kommunen eine gemeinschaftliche Schulentwicklung für rund 20 000 Einwohner mit den Schulen vorantreiben wollten, kann Scharf nicht ausmachen: „Die Schulentwicklung kommt aus den Schulen und muss von den Schulträgern begleitet werden. Ich glaube, jedem ist klar, dass wir jedes Kind und jedes Individuum wieder in den Mittelpunkt stellen müssen. Wir haben schlicht und einfach keine Zeit, darüber zu streiten, welche bildungspolitische Methode die richtige ist.“

Die Stadt Bonndorf wird als Wohnort zunehmend attraktiver und gewinnt stetig an Bevölkerung dazu. Aktuell wohnen in Bonndorf rund 6900 Einwohner. Aber wie lebt es sich tatsächlich in der Löwenstadt und wie ist sie in der Infrastruktur aufgestellt? Diese Fragen wollen wir in unserer Sommerserie beleuchten. Dafür werfen wir jede Woche einen Blick auf unterschiedliche Themen: Bildung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Mobilität und Verkehr, Freizeit und Kultur sowie Senioren.

Interview mit Rektor Sami Wafi: „Realschule ist sehr gut aufgestellt“

Realschulreaktor Sammy Wafi blickt nach einem Jahr im Amt auf die Bildungslandschaft in Bonndorf.

Herr Wafi, Sie sind nun seit einem Schuljahr Rektor der Realschule. Wodurch zeichnet sich diese aus Ihrer Sicht aus?

Die Realschule Bonndorf ist eine sehr gut aufgestellte, offene Ganztagsschule mit bilingualem Profil, breitem Mittagsangebot, schuleigenem Methodencurriculum und überzeugenden Bewegungs- und Sportangeboten. Erweitert wird unser Angebot im musikalischen Bereich mit einer Schulband, einem Schulchor und einer Musical-AG. Bedeutsam für die Realschule Bonndorf ist dabei auch eine sehr gute Zusammenarbeit im gesamten Bildungszentrum.

Inwiefern haben sich die Strukturen der Bonndorfer Realschule geändert durch den Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung?

Besondere Schwerpunkte werden vor allem im Bereich der Individualisierung und inneren Differenzierung gelegt, damit Lernen auf verschiedenen Lernniveaus erfolgreich gelingen kann.

Wie viel Prozent der hiesigen Realschüler besuchen nach dem Realschulabschluss in Bonndorf eine weiterführende Schule, die zum Abitur führt?

Vom aktuellen Abgangsjahrgang mit 70 Schülern werden 39 eine weiterführende Schule mit dem Bildungsziel Abitur besuchen, also etwas mehr als die Hälfte. Auch im Bereich der dualen Berufsausbildung sind wir mit 29 Abgangsschülern gut vertreten und zwei Schülerinnen beginnen ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Fehlt ein Gymnasium für Bonndorf und Umland?

Sicherlich wäre es wünschenswert, in kurzer Entfernung für die Schüler ein breites Angebot an verschiedenen Abschlussmöglichkeiten zu haben.

Wie gut wird das freiwillige Nachmittagsprogramm angenommen?

Das wird ausgesprochen gut angenommen. Wir konnten im letzten Schuljahr knapp 30 verschiedene Kurse anbieten: von Hausaufgabenbetreuung, über Sprachförderungen in Deutsch und in den Fremdsprachen mit dem Ziel in Englisch das Cambridge-Zertifikat oder in Französisch das DELF-Diplom zu erreichen, bis hin zu unterschiedlichen Projekten wie Schulsanitäter, Holz- und Elektronikwerkstatt oder Tanzclub.

Welche Rolle spielt die Kooperation mit Betrieben in Bonndorf?

Die Kooperation ist aus meiner Sicht sehr wichtig und es freut mich, dass diese Auffassung hier in der Region geteilt wird. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, so zum Beispiel bei den diesjährigen HeDu-Ausbildungstagen. Für uns ist es zentral, diese guten Kooperationen weiter zu pflegen und auszubauen.

So sieht die Bildungslandschaft in Bonndorf aus

2012 gründete die Stadt Bonndorf mit umliegenden Städten und Gemeinden einen Schulzweckverband und mit dem Bildungszentrum werden vier Schularten angeboten.