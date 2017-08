Bonndorf Sommerserie "So lebt man in Bonndorf": Die Bonndorfer haben Sinn für Kultur auf dem Land

Sommerserie "So lebt man in Bonndorf": Die Bonndorfer haben Sinn für Kultur auf dem Land

So lebt man in Bonndorf (Freizeit/Kultur 2): Vieles in und um Bonndorf ist selbst gemacht. Zahlreiche Stars kommen zu Besuch und bereichern das Kulturprogramm.

Was ich nicht habe, mache ich selbst. Das scheint der Leitsatz einer erheblichen Anzahl theaterbegeisterter Bonndorfer zu sein, denn Theaterspielen ist in Bonndorf Laiensache, allerdings auf hohem Niveau. Beispielsweise das Stephanstheater am zweiten Weihnachtsfeiertag wird veranstaltet vom TuS Bonndorf. In aller Regel ist es ein auf Alemannisch umgeschriebener Schwank. Die Schauspieler sind Laien, aber in der Löwenstadt teils schon seit Jahrzehnten gefeierte Bühnengrößen. Die Dorfgemeinschaft Dillendorf zeigt alle zwei Jahre ein selbst erarbeitetes Stück. Die Gündelwanger Landfrauen laden seit einigen Jahren zu einem eigenen Theaterstück, geschrieben von niemand anderem als dem Bürgermeister, Michael Scharf. Inszeniert oft mit modernen Kniffen, beispielsweise unter Einbeziehung des Publikums.

Ähnlich verhält es sich mit den Musikliebhabern. Auftritte und Jahreskonzerte der Blaskapellen, allen voran die Bonndorfer Stadtmusik mit Dirigent Patrick Egge, aber auch in de Ortsteilen zeugen von einem hohen handwerklichen und musikaischen Level der hiesigen Laienmusiker. Chöre, wie etwa der Let’s Fetz Chor mit seiner Dirigentin Dagmar Hosp sind weit über Bonndorfs Grenzen bekannt, nicht zuletzt die Musical-Inszenierungen von den „Kids und Teens“ (Sabine Zausig, Adda Wientzek). Auch der Gospelchor Blue Note hat sich unter der Leitung von Johannes Schanz einen Namen gemacht. Etwa fünfmal jährlich treten die rund zwei Dutzend Sänger auf, etwa auf dem Feldberg, in Löffingen oder bei Klosterkonzerten in Stühlingen. Kulturzentrum: Glanzpunkte kultureller Erbauung sind zu finden im Kulturzentrum Schloss Bonndorf, betrieben durch den Landkreis. Dieses einzige Drei-Spartenhaus (Bildende Kunst, Kammerkonzerte, Literatur) des Landkreises wartet mit großteils international bekannten Künstlern auf. Seit rund drei Jahrzehnten zeichnet der Kulturamtsleiter des Landkreises, Jürgen Glocker, mit seinem Team dafür verantwortlich. Dem Jazzpianisten Wolfgang Dauner war hier schon zu lauschen. Der Verpackungskünstler Christo war zu Gast. Auch die Werke von Malern wie Franz Xaver Winterhalter, Ernst Ludwig Kirchner, Käthe Kollwitz und Emil Nolde zierten dort schon die Wände. Unter den bekannten Schriftstellern, die dort waren, ist beispielsweise der erst in diesem Juli verstorbene Peter Härtling. Schier endlos ließe sich die Reihe der Berühmtheiten, die im Schloss Bonndorf aufgetreten sind, fortsetzen.

Glanzpunkte kultureller Erbauung sind zu finden im Kulturzentrum Schloss Bonndorf, betrieben durch den Landkreis. Dieses einzige Drei-Spartenhaus (Bildende Kunst, Kammerkonzerte, Literatur) des Landkreises wartet mit großteils international bekannten Künstlern auf. Seit rund drei Jahrzehnten zeichnet der Kulturamtsleiter des Landkreises, Jürgen Glocker, mit seinem Team dafür verantwortlich. Dem Jazzpianisten Wolfgang Dauner war hier schon zu lauschen. Der Verpackungskünstler Christo war zu Gast. Auch die Werke von Malern wie Franz Xaver Winterhalter, Ernst Ludwig Kirchner, Käthe Kollwitz und Emil Nolde zierten dort schon die Wände. Unter den bekannten Schriftstellern, die dort waren, ist beispielsweise der erst in diesem Juli verstorbene Peter Härtling. Schier endlos ließe sich die Reihe der Berühmtheiten, die im Schloss Bonndorf aufgetreten sind, fortsetzen. Narrenstube: Dasselbe Gebäude ist überdies die Heimat für eine europaweit einzigartige Einrichtung, die Schlossnarrenstuben, mit rund 400 originalgetreuen Miniaturen aus der Schwäbisch-Alemannischen Fasnacht und mehr als 300 Original-Masken. Auch die Stadtbibliothek mit 18 000 Medien ist im Schloss beheimatet, während der Schulzeit ist sie täglich geöffnet und von ehrenamtlichen Helfern geführt.

Dasselbe Gebäude ist überdies die Heimat für eine europaweit einzigartige Einrichtung, die Schlossnarrenstuben, mit rund 400 originalgetreuen Miniaturen aus der Schwäbisch-Alemannischen Fasnacht und mehr als 300 Original-Masken. Auch die Stadtbibliothek mit 18 000 Medien ist im Schloss beheimatet, während der Schulzeit ist sie täglich geöffnet und von ehrenamtlichen Helfern geführt. Folktreff: Last but not least ist der Folktreff zu nennen. Der Kleinkunstverein bringt seit drei Jahrzehnten professionelle Bühnenkünstler nach Bonndorf. Viele von ihnen sind Träger von bedeutenden Preisen. Zu den bekanntesten dürften Lisa Fitz oder Christoph Sieber gehören, ebenso wie demnächst Django Asül.

