Bonndorf Skiclub Bonndorf ehrt zahlreiche Mitglieder

Der Skiclub Bonndorf hat in seiner Hauptversammlung zahlreiche Mitglieder für 25, 40 und 50 Jahre geehrt. Trotz Schneemangel blickt der Verein auf viele Aktivitäten aber auch auf etliche Erfolge.

Bonndorf – Eine Fülle von Ehrungen gab es in der Hauptversammlung des Bonndorfer Skiclubs. Hinzu gesellten sich zahlreiche Berichte. Regie und Moderation teilten sich die beiden Vorsitzenden des Vereins, Luzia Sigwart und Bernd Malich.

Barbara Meier verdeutlichte mit ihrem Bericht die Vielfalt der Aktivitäten. Dazu zählen sportliche Angebote, Trainingsmöglichkeiten, Rennen, Ausfahrten und Skikurse. Hinzu gesellten sich regelmäßige Bike- oder Inlinetage, ergänzt um einen Brettlemarkt in der Stadthalle, Arbeitseinsätze am Bikepark und Veranstaltungen zur Schulung und Ausbildung von Trainern. Die Stadtmeisterschaft musste wegen Schneemangels abgesagt werden. "Super Ski-Wetter" kennzeichnete eine Skifreizeit in Sölden/Tirol. Silvia Intlekofer erhielt den Trainer-B-Schein, auf dem Weg dorthin befindet sich Christoph Heinecke. Dem Skiclub gehören 400 Mitglieder an.

Alexandra Haberstroh erläuterte die Aktivitäten im Bereich „Ski nordisch“. Zusammen mit Klaus Betz und Thomas Bächle wurde Langlauf und Skispringen trainiert. Kooperationen mit dem Bildungszentrum und dem Skiclub Menzenschwand bewährten sich. Höhepunkte waren der Kreisjugendskitag und Jugend trainiert für Olympia. Neben guten Platzierungen ließen ein erster Rang auf der Sprungschanze für Rico Geng, Rang zwei für Tobias Sigwart und im Langlauf ein zweiter Platz für Leon Duttlinger aufhorchen.

Michael Woll und Christoph Kessler blickten auf die Sparte „Alpin“. Es wurden 13 Inline-Trainingstage im Freien, zehn Aufbautrainingseinheiten in der Halle und vier Tage in Sölden mit bis zu 20 Jugendlichen absolviert. Erfolgreiche Sportler waren Tobias Sigwart (siebter Platz bei den Schwarzwaldschülermeisterschaften und erster Platz beim Kreisjugendskitag), Magdalena Malich (erster Platz Kreisjugendskitag) und Tanja Intlekofer (Teilnahme an einem Speed- und FIS-Rennen in Kärnten mit internationaler Beteiligung).

Bikewart Siggi Meier organisierte mit Günter Morlock 15 Ausfahrten in die Natur und ins Gelände mit zwölf Kindern. Zudem kümmerte sich die Gruppe auch um die Pflege und Instandhaltung des Bikerparks. Meier wünscht sich eine weitere Person als Betreuer und appellierte an die Eltern, sich besser um die Fahrräder ihrer Kinder zu kümmern.

Bedauert wurde, dass wegen des Schneemangels manche Skiveranstaltungen ausfallen mussten, allerdings machten sich diese laut Susanne Heinecke durch geringere Kosten in der Kasse bemerkbar. Zu den Ausgaben zählt die Umlage an den Skiverband, auf der Einnahmenseite stehen die Mitgliedsbeiträge, der Erlös aus dem erfolgreichen zielten sowie die Gutschriften für zehn Skitrainer vom Skiverband. Investieren möchte der Verein in den Bau einer Doppelgarage zur Unterbringung von Gerätschaften. Tamara Großhans und Martin Weishaar bescheinigten der Kassiererin gute Arbeit.

Die Ehrung von 63 langjährigen Mitgliedern (33 Mal 25 und mehr, 15 Mal 40 und mehr sowie 15 Mal 50 und mehr) im Bereich der Stichtage 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2016 nahm einen breiten und würdevollen Raum ein. Mit Urkunden, einer Skifahrerfigur oder einer aufbereiteten 10-Euro-Münze sowie einem kurzen Steckbrief bedankten sich Bernd Malich und Luzia Sigwart für die Vereinstreue. Einige der Geehrten berichteten auf Wunsch über jene Zeit, in der sie dem Skiclub beigetreten waren.

