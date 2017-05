Bonndorf Skiclub Bonndorf auf Tour mit dem Fahrrad

Rund 20 Mitglieder bei einer Ausfahrt von Bonndorf nach Glashütte, über Grünwald nach Lenzkirch und von dort den Bähnleradweg zurück nach Gündelwangen.

Spaß auf dem Drahtesel: Der Skiclub Bonndorf veranstaltete am Muttertag eine Fahrradtour. Die Tour führte die zahlreichen Teilnehmer von Bonndorf nach Glashütte dann über Grünwald nach Lenzkirch und von dort den Bähnleradweg zurück nach Gündelwangen. Gut gelaunt und gerüstet trafen sich um 10 Uhr rund 20 begeisterte Fahrradfahrer. Nach dem „Startschuss“ wurde bei super Radwetter kräftig in die Pedale getreten. Nach 35 Kilometern abwechslungsreicher Fahrstrecke und einer Einkehr in Lenzkirch kamen die Radler am Grillplatz in Gündelwangen an, wo sie sich gemütlich und mit guter Laune beim Grillen und Spielen amüsierten. Gut gestärkt entschloss sich abschließend die Gruppe, um 18 Uhr die letzten Kilometer nach Bonndorf in Angriff zu nehmen. Bild: privat