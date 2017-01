Bonndorf Sitzung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte in Bonndorf

Roland Wehrle wurde bei der Sitzung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte als Präsident bestätigt.

In der Stadthalle Bonndorf tagten am Samstag über 600 Vertreter der Zünfte aus der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte.

In der Sitzung in der Bonndorfer Stadthalle, gab es ein "Jahrhundertereignis": Zum ersten Mal in der fast hundertjährigen Geschichte der Narrenvereinigung wurde eine Frau in das Präsidium gewählt: Ursula Forster (Tettnang) löste den bisherigen Säckelmeister Peter Schmidt (Munderkingen) ab.

Für den nicht mehr kandidierenden Vizepräsidenten Johannes Muschal (Wilfingen) rückte Schmidt auf diesem Posten nach. Schriftführer Uwe Schreiber (Schramberg) kam für Markus Diebold (Schwenningen) neu ins Präsidium. Großes Lob gab es für die Bonndorfer Pflumeschlucker für die perfekte Ausrichtung. (ew)