Bonndorf Sie sind seit Langem der Firma Adler treu

Das Fleischwarenunternehmen Adler in Bonndorf ehrte im Rahmen einer Feierstunde acht langjährige Mitarbeiter für ihre anhaltende Treue zum Betrieb.

Während einer kleinen Feierstunde freute sich Marie-Luise Adler von der gleichnamigen Fleischwarenfabrik, acht langjährige Mitarbeiter ehren zu können. Sie dankte allen für ihren zuverlässigen Einsatz im Interesse des Betriebes und bezeichnete sie als wichtige Stützen in der Firma.

Zusammen mit Betriebsleiter Klaus-Josef Högg fand sie für jeden einzelnen Geehrten persönliche Worte. Der Betriebsleiter versicherte den langgedienten Mitarbeitern, dass die Fleischwarenfabrik auf solche gute Leute angewiesen ist. Vorsitzender Kurt Bölle lobte die Arbeit im Familienbetrieb. Er sprach allen Jubilaren seine Gratulation und seinen Dank aus und überreichte Präsente im Namen des Betriebsrats.

Seit 30 Jahren ist Sonja Held bei Adler tätig. Sie machte eine Ausbildung zur Industriekauffrau, arbeitete in der Verwaltung und im Sekretariat. Für ihren Weitblick und ihre Umsichtigkeit wurde ihr große Anerkennung ausgesprochen. Seit Jahren ist sie bei den Wahlen zum Betriebsrat ohne Unterbrechung bestätigt worden. Heute arbeitet Sonja Held als Assistentin Verkaufsleiter Regional.

Vor 25 Jahren begann Maria Ganzhorn bei Adler zu arbeiten. Seit Anfang war sie in der Verpackung beschäftigt und ist heute bei der Wurst eingesetzt. Sie wurde als guter Geist der Abteilung bezeichnet. Karin Bartmanns Berufsweg hat ebenfalls vor 25 Jahren mit der Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin begonnen. Nach der Elternzeit ist sie wieder in ihrem Beruf tätig. Geschätzt wird Karin Bartmann als freundliche und äußerst zuverlässige Verkäuferin.

Vor 25 Jahren begann Clemens Müller in der Wursterei. Seit 1995 ist er Meister in der Schinken-Zerlegung. Im gleichen Jahr hat auch Eleonora Fedorow, die an der Feier nicht teilnehmen konnte, in der Verpackung für Rohpöckelwaren ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie wurde an den verschiedensten Linien eingesetzt und arbeitet jetzt beim Schinkenaufschnitt. Die vier Mitarbeiter sind zusätzlich mit einer Urkunde der Industrie- und Handelskammer ausgezeichnet worden.

Vor 20 Jahren hat Ernst Steinmetz als Helfer in der Salzerei und Springer in der Unterhaltsreinigung begonnen. Seit 2001 ist er Vorarbeiter in der Reinigung und jederzeit zur Stelle, wenn es klemmt.

Wolfgang Schneider arbeitet seit dem Eintritt vor 15 Jahren bei Adler als Fleischer in der Zerlegung und hat immer auf die Qualität der Burehäxle geachtet. Mit einer Unterbrechung nahm Waltraud Schlachter vor 15 Jahren wieder ihre Tätigkeit bei der Fleischwarenfabrik auf. Seit Beginn ihrer Tätigkeit bei der Firma ist sie in der Verpackungsabteilung und wird nun als Teilzeitkraft bei den Schinkenstücken eingesetzt.