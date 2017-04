Bonndorf Sich zum Christsein bekennen wollen Jugendliche besonders an Ostern

Drei Jugendliche sprechen über das Osterfest, das Tanzverbot am Karfreitag und christliche Werte.

Ostern hat für viele Menschen in der heutigen Zeit eine sehr unterschiedliche Bedeutung. Für die einen ist es das höchste christliche Fest, andere genießen einfach nur vier freie Tage oder nutzen die freie Zeit über Ostern, um mit der Familie etwas zu unternehmen. Kinder suchen mehr oder weniger geduldig Nester, in denen der Osterhase große und kleine Geschenke, Eier und Süßigkeiten versteckt hat. Aber welche Bedeutung hat das christliche Fest für junge Menschen? Unsere Zeitung hat drei Bonndorfer Jugendliche dazu befragt.

Das christliche Osterfest steht für Florian Giessler (18) nicht im Vordergrund. Ihm ist es wichtig, sich über die Feiertage etwas mehr Zeit für seine Familie und Freunde zu nehmen: "Ostern ist gefühlt nicht so bedeutsam wie Weihnachten, obwohl sie im Kirchenjahr ja gleichwertig sind", findet er. Das hält Fabian Zorn (17) nicht für richtig. "Viele übertreiben es meiner Meinung nach mit den vielen Geschenken an Ostern. Das muss nicht sein, dass das faktisch ein zweites Weihnachten wird." Für einen schönen Brauch hält er das traditionelle Ostereiersuchen, da er selbst auch noch zwei kleine Geschwister hat, die immer große Freude daran finden. Der ehemalige Oberministrant besucht alle drei österlichen Gottesdienste und wohnt auch jährlich der Tradition des Osterfeuers am Karsamstag bei.

Das Tanzverbot am Karfreitag halten beide Jungen hingegen für sinnvoll. "Das kann man als Gelegenheit begreifen, zur Ruhe zu kommen. Zum Feiern hat man das ganze Jahr über genug Gelegenheit", findet der angehende Student Florian Giessler. Fabian Zorn findet: "Da wir an diesem Tag symbolisch den Tod Jesu Christi betrauern, sollte man die Würde dieses Tages wahren und sagen: Okay, dann mache ich heute halt mal halblang."

Ganz anders sieht das Samantha Krüger (17): "Ich finde, es sollte jedem selbst überlassen bleiben, wie er diesen Tag angemessen begeht." Sie nutzt die Feiertage ebenfalls, um die Zeit mit Freunden zu verbringen. "Als wir noch Kinder waren, haben wir an Ostern immer Eier bemalt und gesucht", erzählt sie. Das sei aber mit der Zeit immer weniger geworden. Von einem Auslandsaufenthalt in Spanien konnte sie berichten, dass Ostern dort im Vergleich zu Deutschland noch stärker und viel öffentlicher gefeiert wird: "Die Leute feiern auf der Straße, alle zusammen. Aber Pfingsten hat dort zum Beispiel keinen besonders hohen Stellenwert."

Relativ einig waren sich alle drei befragten Jugendlichen bei der Frage, wie sie zu christlichen Werten generell stehen. Florian Giessler hob hervor, dass zum Beispiel das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland historisch bedingt auf christlichen Werten basiert oder mindestens durch diese beeinflusst wurde: "Allerdings ist der Einfluss anderer Kulturen auf unser gesellschaftliches Zusammenleben für mich selbstverständlich wichtig und unstrittig", fügt er hinzu.

Besonders Fabian ist das christliche Wertefundament ein Anliegen: "Für mich persönlich, als Christ, ist es sehr wichtig. Allerdings finde ich es nicht gut, wenn man seine Religion wie eine Monstranz vor sich her trägt und quasi in missionarischer Manier alle davon überzeugen will." Gleichwohl wünscht sich der Schüler des Kollegs St. Blasien aber, dass diejenigen, die wirklich glauben, sich stärker dazu bekennen sollen.

Ostern

Das Osterfest ist das höchste Fest des christlichen Kirchenjahres, an dem die Gläubigen der neutestamentlichen Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi gedenken. In der kirchlichen Liturgie wird das Fest als "Dreitagefeier" begangen und erstreckt sich von der Feier des letzten Abendmahls am Gründonnerstag über den Karfreitag – dem Tag der Kreuzigung – und Karsamstag bis zum Ostersonntag, dem Tag der Auferstehung. Die Menschen feiern auch außerhalb der Liturgien mit unterschiedlichen Bräuchen. So suchen in den deutschsprachigen Ländern die Kinder am Ostersonntag vom Osterhasen versteckte Süßigkeiten und bunt bemalte Ostereier. Brauch ist es auch, am Karfreitag ausschließlich fleischlose Nahrung zu sich zu nehmen.