Bonndorf Serie Tierbilder: Charly als Briefträger

Die Geschichte eines ungewöhnlichen Hundes erzählt Sonja Moosmann aus dem Grafenhausener Ortsteil Mettenberg. Es ist 15 Jahre her, da brachte "Charly" eine Einladung zum Kindergeburtstag an die sichtlich erfreute Christina. Die Karte hatte er um den Hals gebunden. Wir freuen uns auf Ihr Tierbild, einen lustigen Schnappschuss mit Ihrem Haustier, eine besonders nette Situation mit Hund und Katze, Pferd und Kuh, Gans oder Huhn: Senden Sie uns das Foto dazu. Wir veröffentlichen Ihre Schnappschüsse in der Lokalausgabe Bonndorf des SÜDKURIER. Zum Jahresende haben Sie Gelegenheit, über das schönste Tierfoto abzustimmen. Bitte geben Sie uns ein paar kurze Informationen: Den Namen des Tieres, Name und Vorname des Besitzers und wie Sie zu erreichen sind. Besonders freuen wir uns natürlich über eine kleine Geschichte dazu. Die Bilder schicken Sie bitte per E-Mail in einer Auflösung von mindestens 300 dpi an (bonndorf.redaktion@suedkurier.de) oder als Papierabzug per Post an: SÜDKURIER, Lokalredaktion Bonndorf, Bahnhofstraße 5, 79848 Bonndorf. Bild: privatBild: Sonja Moosmann