Bonndorf Serie Leben im Alter: Peter Muri tauscht den Pinsel gegen den Wanderschuh

Leben im Alter: Viele Menschen arbeiten im Ruhestand gerne weiter oder suchen sich neue Betätigungsfelder. Peter Muri aus Bonndorf hilft bei Arbeitseinsätzen in der Wutachschlucht und führt Wanderungen.

Bonndorf – „Wir sind eine richtig eingeschworene Clique“, sagt Peter Muri (72) über die Kameraden, mit denen er einen großen Teil seiner freien Zeit in der Schlucht verbringt. Anders als bei den meisten seines Alters, gelten die Ausflüge in das tief eingeschnittene Gelände, das jährlich Zig-Tausende wegen seiner Schönheit zum Wandern lockt, nicht etwa dem reinen Vergnügen. Der Malermeister im Ruhestand arbeitet immer dann, wenn es etwas zu reparieren gibt, im Arbeitstrupp des Schwarzwaldvereins.

Ausbesserungsarbeiten, wie sie nun am Kanadier-Steg dazu geführt haben, dass die Wanderer keinen riesigen Umweg mehr gehen müssen, Brücken-Instandsetzung, die nach Stürmen, Hochwassereinbrüchen oder Schneebruch (zuletzt in der Lotenbachklamm) nötig werden, macht er gerne und jederzeit, wenn das Wetter dazu geeignet ist. Im Flur seines Häuschens stehen sage und schreibe drei Wanderstiefel-Paare bereit. Dass alles vom Vor-Arbeitstag durchnässt ist, ist also nie ein Gegenargument gegen einen neuerlichen Einsatz. „Der Cappo ist der Ernst“, sagt er und grinst, wohl wissend, dass Ernst Albert, ebenfalls zwischenzeitlich betagter Schwarzwaldvereins-Veteran, das gar nicht gerne hört. „Er meint immer, dass wir alle gleichberechtigt sind, aber einer muss doch das Sagen haben“, meint Muri gelassen. Ihm mache es gar nichts aus, sich in seinem Alter weiterhin unterzuordnen.

Gewissermaßen hat er das ja ein Leben lang getan, als Maler in Anstellung und nicht zuletzt auch als Sohn und Neffe mehrerer Bonndorfer Damen. Die Tanten haben dem strengen Regiment von Peter Muris Großmutter keine weitere Abhängigkeit durch Ehemänner folgen lassen. Muris Mutter war zwar verheiratet. Aber 1944 im Krieg gefallen, hat der Vater seinen Sohn nicht mehr kennengelernt und die Mutter nie mehr geheiratet. Immerhin 20 Jahre lang, wurde der Vater über das Rote Kreuz gesucht. Bis man ihn für tot erklärt hat. „Er ist wahrscheinlich in Rumänien gefallen.“

Vermutlich hat der Junge erheblich zum Familienfrieden beigetragen. „Ich kann es absolut nicht haben, wenn Unfrieden herrscht“, sagt Muri und meint, das ausgleichende Wesen von der Mutter geerbt zu haben. Wenn später, als er die alten Damen der Reihe nach pflegte, „stille Mess“ gewesen sei, habe er sofort für jede ein Moosröschen besorgt. „Dann war wieder Friede, Freude, Eierkuchen“, sagt er fast schelmisch, denn in Kindertagen hat er mit harten Sanktionen umgehen gelernt. „Die Großmutter war sehr katholisch und äußerst streng.“ Wenn sie der Ansicht gewesen sei, dass er beim Mittagessen zu viel geredet hatte, musste der kleine Peter aufhören mit Essen, sich auf den Betschemel im Herrgottswinkel knien uns so lange beten, bis sie gemeint hat, es sei genug. Nicht zuletzt dürfte es das eigene harte Leben gewesen sein, das die Familienregentin geprägt hatte.

Der Großvater war im Ersten Weltkrieg gestorben. Und weil er Forstmann in der Sommerau war, musste die Großmutter mit ihren Töchtern das Staatliche Forsthaus verlassen. In Bonndorf, in der Lenzkircher Straße, fand sie eine neue Bleibe. Das Häuschen, inzwischen mehrfach umgebaut und renoviert, bot damals eine einfache Unterkunft für Großmutter, Mutter, die Tanten und schließlich den Buben Peter. Der Stall für die Kuh und ein paar Ziegen war im Untergeschoss des am Hang stehenden Hauses, im Nebengebäude waren die Gerätschaften und Platz für Heu. An Hühner und Hasen kann er sich erinnern und an Feldarbeit, mit Kartoffeln, Heu und den zwei Gärten, in denen Obst und Gemüse angebaut wurden.

Vor Bewegung in der Natur hat er sich also schon seinerzeit nicht gescheut. Und so ist das Wandern ganz natürlich zu seinem Hobby geworden. „GW“ nennen die Schwarzwaldvereinsmenschen die gemütlichen Genusswanderungen, die Muri rund um Bonndorf anbietet. Und vier bis fünf große Ausflüge im Jahr organisiert er auch gerne. „Am Anfang waren die Damen nicht immer zufrieden mit mir“, meint er schmunzelnd. Er sei den fast durchweg weiblichen Teilnehmern seiner Touren wohl zu schnell davon gelaufen. Inzwischen orientiere er sich eher an den langsamen, was bestens funktioniere. Und auch diese Damen verwöhnt Peter Muri gerne. Beispielsweise indem er auf der Strecke, die es bei winterlichen Temperaturen zu bewältigen gibt, sein Auto parkt und für die rüstigen Wanderfreundinnen an dieser Station einen Glühwein anbietet, selbstverständlich auch neugierigen Passanten.