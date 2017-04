Bonndorf Serie Leben im Alter: Karin Vesenmeyer arbeitet mit 73 noch im Familienunternehmen mit

Leben im Alter: Viele Menschen arbeiten im Ruhestandsalter gerne weiter. Karin Vesenmayer aus Bonndorf übernimmt noch viele Dienste im Familienunternehmen und ist auch darüber hinaus noch äußerst aktiv.

Bonndorf – „Mein Mann und ich, wir gehen gerne aus, das ist fast schon ein Hobby geworden“, sagt Karin Vesenmayer mit einem verschmitzten Lächeln. Dabei bewältigt die 73-Jährige einen Arbeitsalltag, unter dem mancher Mittvierziger das Stöhnen anfangen würde. Im gleichnamigen Familien-Reise-Unternehmen schmeißt sie für „die Jungen“ den Kochdienst. „Ich koche eigentlich alles gerne, im Stil gutbürgerlich“, sagt sie. Zwei Enkel sind im Mehrgenerationenhaus aufgewachsen. „Die waren eigentlich immer bei uns, weil Sibylle und Ingo ja ständig unterwegs waren.“ – Tochter Sibylle führt in dritter Generation mit ihrem Lebenspartner Ingo Bauer den Betrieb.

„Ich fahre noch Taxi, zum Beispiel für Krankentransporte oder manchmal auch den Kleinbus“, erzählt Karin Vesenmayer. Oft übernimmt sie auch den Telefondienst, übrigens mit verblüffend junger Stimme. „Das macht mir nichts aus“, meint sie. Auszeiten entstünden im Alltag: Gerne würde sie einkaufen gehen, treffe dabei viele Freunde und Bekannte, die dabei entstehenden Unterhaltungen seien erfrischend. Jahrzehntelang war kein Urlaub drin. „Wir haben halt die Tage genützt, wenn wir für unsere Fahrgäste etwas erkundet haben.“ Inzwischen gibt es kurze Urlaube, dorthin wo einst die ersten Bonndorfer Urlauber mit Vesenmayer-Bussen fuhren, etwa das Tannheimer Tal.

Karin Vesenmayer bedauert, dass einer der Enkel nun aus dem Haus ist und betreut den verbliebenen gerne. Selbst aus einem Unternehmerhaushalt stammend, als geborene Indlekofer, hatte es sie nämlich geschmerzt, dass sie für ihre Töchter wegen des Geschäfts oft wenig Zeit gehabt habe. Oft sei seinerzeit ihre Mutter Marianne Indlekofer eingesprungen. „Es war eigentlich alles eine Selbstverständlichkeit, als ich Kind war, war das auch nicht anders. Wir mussten mitschaffen“, sagt Karin Vesenmayer und erzählt vom Schicksal ihrer aus Köln stammenden Mutter:

Den Bonndorfer Helmut Indlekofer hatte diese bei einem Ferienaufenthalt kennengelernt. Das Paar zog nach Heilbronn, wohin Helmut Indlekofer später als Invalide aus dem Russlandfeldzug zurückkam. Karin und ihre Schwester Elke waren damals eineinhalb und ein Jahr alt. Der Vater bekam eine Anstellung als Theaterleiter in Darmstadt. Dort starb er kurz darauf bei einem Bombenangriff. Die Witwe beschloss, mit den beiden Töchtern nach Bonndorf zu übersiedeln, wo die Schwiegereltern wohnten. Einen Tag nach der Abreise aus Heilbronn wurde das Mehrfamilienhaus, in dem die junge Familie gelebt hatte, von Bomben getroffen. Alle Bewohner, die sich in den Weinkeller geflüchtet hatten, ertranken im Wein. Vielleicht gab die Gunst des Schicksals, dem sichern Tod so knapp entronnen zu sein, Kraft. Jedenfalls baute Marianne Indlekofer eine Wäscherei auf, die längst von ihrem Sohn aus zweiter Ehe und dessen Familie geführt wird. Und heute erinnert sich Karin Vesenmayer noch, wie sie als 12-Jährige mit der Schwester auf dem Speicher 300 nasse Leintücher aufhängen musste. „Die hatten wir für das Flüchtlingslager in St. Blasien und Schluchsee aufgehängt.“

Ihren Mann, den Busfahrer, lernte Karin Vesenmayer zunächst widerwillig kennen. Er hatte darauf bestanden, dass sie auf dem Motorblock zwischen Fahrer und Lehrer Platz nehmen sollte. Lieber hätte sie bei den Klassenkameraden gesessen. Bei der letzten großen Abschlussfahrt ihrer Klasse hat es beim Tanz hinterher wohl gefunkt zwischen den beiden. Bevor Karin Vesenmayer (damals Indlekofer) für die Ausbildung zur Arzthelferin nach Freiburg ging, absolvierte sie einen Steno- und Schreibmaschinenkurs in Ebnet: „Da bin ich ja immer mit ihm gefahren.“ Und beim abendlichen Milchholen wurden die Möglichkeiten ausgeschöpft, sich in den Fahrpausen an der alten Post zu treffen.

„Mein Mann hat mir später gesagt, Du bist die Ruhigste aus der Klasse gewesen. Das hat ihm wohl gefallen“, sagt sie und lacht. Denn heute foppt sie ihn manchmal: „Das kannst Du heute nicht mehr von mir sagen.“ Sie sei nämlich ein geselliger Typ. Den Stammtisch der Abschlussklasse, der allmonatlich mit allen neun in Bonndorf verbliebenen Klassenkameraden stattfindet, hat sie ins Leben gerufen. Ihre Klasse sei es auch gewesen, die die Realschule begründet habe, denn die Leistungen in der Prüfung seien gut genug gewesen. „Wir hatten ein Super-Verhältnis zu unserem Klassenlehrer, Hans Kopp.“ So gut, dass er bis vor wenigen Jahren an dem Stammtischen teilgenommen hat. Und bei der Beerdigung vor eineinhalb Jahren waren seine Schüler aus der Bonndorfer Klasse, Jahrgang 1943/44 dabei, um Abschied zu nehmen.

Die Serie

"Graue Haare buntes Leben" heißt die Aktionswoche der Diözese Freiburg vom 8. bis zum 14. Mai, bei der es um Aspekte des unterschiedlich wahrgenommenen Alters, Beweglichkeit oder auch Selbstbestimmung geht. Der SÜDKURIER nimmt das zum Anlass, Menschen im Ruhestandsalter vorzustellen, die mitten im Leben stehen. Die Aktionswoche wird getragen von der Diözese, der Arbeitsgemeinschaft katholischer Erwachsenenverbände und der Diözesangemeinschaft für Erwachsenenbildung. Bonndorfer Partner ist unter anderem die Caritas.