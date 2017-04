Bonndorf Selbst gebaute Beat-Boxen: Schüler haben Spaßam Umgang mit Technik

Selbst gebaute Beat-Boxen: Schüler haben Spaß am Umgang mit Technik

Schüler der Realschule fertigen im Rahmen der Bildungspartnerschaft mit zwei örtlichen Firmen, Dunkermotoren und Hectronic, Mini-Lautsprecher an.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bonndorf – Seit sechs Jahren besteht ein Kooperationsvertrag im Rahmen einer Bildungspartnerschaft der beiden Bonndorfer Firmen Ametek Dunker und Hectronic mit dem örtlichen Bildungszentrum, der auch in diesem Jahr wieder Früchte trug. Gebaut wurden von zwei Schülerinnen und 33 Schülern der neunten Realschulklasse kleine Beat-Boxen, die als externe Lautsprecher an Smartphones und Handys angeschlossen werden können. Nach dem Anfertigen von Feuerwehr-Modellautos und Go-Kart-Modellen freuten sich die Jugendlichen in diesem Jahr Mini-Lautsprecher zu bauen, die alltagstauglich sind und gleich ausprobiert werden konnten.

Das Projekt fand im Rahmen des Unterrichts im Schulfach Technik statt und wurde von den Fachlehrern Klaus Morath und Cornelia Bleyer begleitet. Die anfallenden Arbeiten sind von den beiden Ausbildungsleitern Andreas Koliska (Dunkermotoren) und Alexander Ebi (Hectronic) bestens unterstützt und betreut worden. Fünf Auszubildende beider Betriebe gabenden Jugendlichen wichtige Tipps und sorgten für die nötige Hilfestellung. Für Fachlehrer Morath war die Freude groß, dass ehemalige Schüler, die jetzt eine Technik-Ausbildung machen, bei der Projektarbeit mithalfen.

Bei zwei Terminen konnten die Projektteilnehmer die Arbeitsabläufe in beiden Firmen kennenlernen. Während je zwei Schulstunden durften sie bei der Firma Hectronic die Platine löten und bei Dunkermotoren konnten die Gehäuse gefräst werden. In zwei Technikräumen des Bildungszentrums fand beim dritten Termin am Dienstagmorgen die Endmontage der Geräte statt. Alle Schüler waren stolz auf ihre Leistungen und probierten die Lautsprecher sofort aus. Nach Aussage von Ausbildungsleiter Ebi ist bei den Jugendlichen die Hemmschwelle geringer, den Auszubildenden Fragen zu stellen und sich von ihnen bei der Arbeit helfen zu lassen.

Fachlehrer Morath dankte den beiden Ausbildungsleitern sowie den Betrieben für die gute Zusammenarbeit. Das benötigte Material im Wert von 60 bis 70 Euro ist von beiden Firmen gesponsert worden. Die Schüler hatten nur einen kleinen Eigenanteil von vier Euro zu übernehmen.