Bonndorf Schwitzen für das Fitnessabzeichen

Die Freiwillige Feuerwehr Bonndorf bereitet sich auf die Prüfung zum Deutsche Feuerwehr-Fitness-Abzeichen. Termin ist am 30. Juni in der Stadthalle.

Bonndorf (ew/tho) Schwitzen für das Deutsche Feuerwehr-Fitness-Abzeichen (DFFA) heißt es derzeit bei den Männern und Frauen der Bonndorfer Feuerwehr. Gefragt sind Ausdauer, Kraft und Koordination. Die Bonndorfer haben es sich zum Ziel gesetzt, das erste Mal diese Prüfung abzulegen. Und dafür wird seit sechs Wochen trainiert. Prüfungstermin für Teil eins ist am Freitag, 30. Juni, in der Stadthalle.

Eine überdurchschnittliche körperliche Leistungsfähigkeit ist im Einsatz neben dem fachlichen Wissen und Können wichtige Voraussetzung zur Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben, heißt es in der Beschreibung des Tests. Nur so können Feuerwehrangehörige dem täglichen Dienst mit seinen ständig wechselnden Gefahrensituationen jederzeit gerecht werden, sagt Olaf Thor, Sprecher der Bonndorfer Wehr. Sport- und Gesundheitsförderung bei der Feuerwehr sei eine unverzichtbare Notwendigkeit und sollte sich daher an den Grundsätzen "Erhaltung der Dienstfähigkeit, Einsatzfähigkeit und Leistungsfähigkeit" orientieren.

Das DFFA ist das sportliche Ehrenzeichen der Feuerwehr als Auszeichnung für gute und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit. Es bietet für jeden Feuerwehrangehörigen die Möglichkeit, die körperliche Fitness in Bezug auf den Feuerwehreinsatzdienst zu überprüfen. Abnahmeberechtigt sind die Landessportreferenten (LSR) der einzelnen Bundesländer sowie die durch die DFS autorisierten Sportbeauftragten oder Abnahmeberechtigten der Feuerwehren. Zur Zeit gibt es in Baden Württemberg knapp über 20 abnahmeberechtigte Prüfer. Das DFFA wird in den Stufen Bronze, Silber und Gold verliehen.

Bei der Ausdauer kann gewählt werden zwischen 5000 Meter Laufen, 1000 Meter Schwimmen oder 20 Kilometer Radfahren. Bei der Kraft sind es 40 Kilogramm Bankdrücken, Klimmziehen, Endlosleiter oder Beugehang. Für die Endlosleiter gibt es in Bonndorf nicht die Möglichkeiten, dafür müssten die Wehrleute nach Waldshut fahren. Für die Koordination stehen zum einen zwei Parcours zur Verfügung oder 200 Meter Kombi-Schwimmen. Aus jeder Gruppe (Ausdauer, Koordination und Kraft) muss nur eine Disziplin erfüllt werden. Es kann die Übung ausgewählt werden, die einem Teilnehmer am besten zusagt. Die Auswahl bezieht sich auf die in der Leistungstabelle aufgeführten Disziplinen sowie auf Zusatzangebote. Für die Einordnung in eine Altersklasse ist das Geburtsjahr entscheidend.

Die Feuerwehr Bonndorf trainiert seit sechs Wochen für dieses Abzeichen und trifft sich wöchentlich entweder in der Halle oder auf dem Sportplatz. Ein Fazit sei schon jetzt: "Es macht allen riesigen Spaß, dieses Abzeichen zu machen", sagt Thor. Jetzt wird noch am 22. und 29. Juni trainiert, bevor am Freitag, 30. Juni, ab 17 Uhr die Prüfung für den Koordinationsteil ansteht. Dafür kommt eigens ein Prüfer aus Stuttgart nach Bonndorf.