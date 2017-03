Bonndorf Schützen treffen zielgenau

Sportwart Otmar Ganter berichtet bei der Hauptversammlung des Sportschützenvereins Bonndorf über hervorragende schießsportliche Leistungen. Bei den Rundenwettkämpfen wurden gute Platzierungen erreicht.

Bonndorf – Sportwart Otmar Ganter konnte bei der Hauptversammlung des Sportschützenvereins Bonndorf über hervorragende schießsportliche Leistungen berichten. Bei den Kreismeisterschaften belegten Marcel Stallmann, Dierk Hirt, Wolfgang Oberle und Oberschützenmeister Dietmar Eschbacher erste und zweite Plätze. Die Bonndorfer Schützen konnten bei den Landesmeisterschaften ebenfalls vordere Plätze belegen. Dierk Hirt nahm mit der Standartpistole an den Deutschen Meisterschaften teil.

Bei den Rundenwettkämpfen wurden gute Platzierungen erreicht. Mit der Luftpistole belegte die Bonndorfer Mannschaft den zweiten Platz. Oberschützenmeister Eschbacher beteiligte sich mit dem KK-Unterhebelgewehr am Kurzwaffenschießen in Bräunlingen und Hüfingen. Dierk Hirt freute sich über einen zweiten Platz mit der Luftpistole beim Wintermarathon in Neustadt. Während der Versammlung ehrte Sportwart Ganter die erfolgreichen Teilnehmer der Vereinsmeisterschaften. Mit der Luftpistole erreichten in der Juniorklasse B Marcel Stallmann, in der Schützenklasse Dierk Hirt, in der Seniorenklasse A Peter Sackner und in der Seniorenklasse B Wolfgang Petras erste Plätze. Kai Brendle und Otmar Ganter belegten den zweiten und Heinrich Müllek den dritten Platz.

Oberschützenmeister Eschbacher freute sich in der Altersklasse mit dem Luftgewehr sowie mit dem KK- und dem GK-Unterhebelgewehr über einen Siegerplatz . In derselben Klasse war Andreas Isele mit dem Großkalibergewehr 357 Magnum und dem Karabiner erfolgreich. In der Seniorenklasse A erkämpfte Otmar Ganter mit der KK-Sportpistole, der Standartpistole, dem Großkalibergewehr neun Millimeter und dem Karabiner erste Plätze. Wolfgang Pietras siegte in der Seniorenklasse B mit der KK-Sportpistole, dem Großkalibergewehr neun Millimeter und dem Karabiner.