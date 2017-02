Bonndorf Schüler sammeln für den guten Zweck

Spendenübergabe der verschiedenen Weihnachtsaktionen. 3139 Euro für "Mütter in Not" und Projekten in Bolivien.

Bonndorf (ts) Seit vielen Jahren bemühen sich Schüler der Realschule und Werkrealschule im Bildungszentrum Bonndorf mit verschiedenen Aktionen in der Weihnachtszeit Geld für soziale Zwecke zu erarbeiten. Insgesamt sind 3139 Euro zusammengekommen.

Zur offiziellen Spendenübergabe begrüßten die Rektoren Sammy Wafi und Birgitta Stephan besonders Rita Schüle und Pfarrer Michael Hipp sowie die Lehrerinnen Ulrike Dietsche, Ute Kaiser, Melanie Boll und Schüler einiger Klassen, die von den verschiedenen Unternehmungen berichteten, um den namhaften Spendenbetrag zu erwirtschaften. Die beiden Rektoren dankten Lehrern und Schülern für ihr großes soziales Engagement. Sie waren von den vielfältigen und tollen Projekten beeindruckt, die sich die Jugendlichen hatten einfallen lassen, um bedürftigen Menschen helfen zu können.

Rita Schüle freute sich über 1000 Euro mit denen die Schüler die örtliche Institution "Mütter in Not" unterstützen. Sie berichtete, dass mit dem Spendengeld Familien in finanzieller Notlage schnell und unbürokratisch geholfen werden kann.

Rita Schüle bat die Rektoren und Lehrer, sich bei ihr zu melden, wenn beispielsweise kurzfristig für einen Schullandheimaufenthalt Geldmittel benötigt werden. Sie ist für die jahrelange Unterstützung dankbar und möchte auch gerne wieder etwas zurückgeben.

Durch die Verbindung des früheren Rektors Paul Gihr zu Pfarrer Josef Neuenhofer, den er persönlich kennt, spenden die Schüler jedes Jahr für die Stiftung Regenbogen der Fundacion Arco Iris in der bolivianischen Hauptstadt La Paz. Pfarrer Michael Hipp dankte für 2361 Euro.

Mit Spendengeldern hat Pfarrer Neuenhofer Häuser für Kinderheim, Schule, Lehrwerkstätten und Krankenhaus für Straßenkinder, die auf sich selbst gestellt sind, und notleidende Familien, gebaut. Die Arbeit in Bolivien wäre ohne die materielle Hilfe nicht möglich. Pfarrer Hipp dankte den Schülern für ihre großzügige Spende und versicherte, dass der Geldbetrag in guten Händen ist und an der richtigen Stelle eingesetzt wird.

Verschiedene Schüler berichteten, was sie alles in der Weihnachtszeit unternommen haben, um für soziale Zwecke spenden zu können. Es wurden beispielsweise Plätzchen, Kuchen und Waffeln gebacken sowie Adventskränze und Gestecke gebastelt, die für eine Spende abgegeben wurden. Zwei Schülerinnen weiteten die Aktion auf Lenzkirch aus und boten vor dem dortigen Supermarkt Weihnachtsplätzchen an. Einige Schüler erzählten, dass sie zu Hause, bei den Großeltern oder Nachbarn mitgeholfen haben, um das erarbeitete Geld in den Spendentopf geben zu können. Besonders erfolgreich war auch in diesem Jahr das Angebot von "Sprießele" (Anfeuerholz), die Jugendliche auf dem Weihnachtsmarkt bereithielten. Viele Besucher, die über keinen Ofen oder ein Kamin verfügen, waren trotzdem gerne bereit, eine Spende zu geben.