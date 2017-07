Bonndorf Schüler fertigen beim Medienprojekt Klasse! einen Schaukasten für dem Wohnmobilplatz

Um handwerkliche Arbeit und Integration geht es beim SÜDKURIER-Medienprojekt Klasse! der 9. Werkrealschulklasse Bonndorf. Die jungen Leute zeigen, dass sie zupacken können, egal, ob Geflüchteter oder Regelschüler.

Norbert Kromer steht an der Kühlerhaube seines Autos, die auf dem Wohnmobilstellplatz als Projekttisch dient. Einem halben Dutzend Schülern zeigt er an Konstruktionsplänen das Vorgehen. Kromer ist Maurermeister und Inhaber des gleichnamigen Bauunternehmens, das als Projektpartner fungiert.

Schüler aus der Vorbereitungsklasse, bestehend aus Geflüchteten im Alter von 14 bis 21 Jahren, errichten mit Regelschülern der 9. Werkrealschulklasse einen Schau- und Informationskasten für den Wohnmobilstellplatz. Organisiert hat Klassenlehrerin Melanie Boll den Ablauf der Projektwoche und diese in das Medienprojekt Klasse! des SÜDKURIER eingebunden. Der Maurerarbeit folgen sechs Gewerke: Schreiner und Zimmerer (Holzhaus Bonndorf), Maler (Thomas Hofmann), Blechner (Karlheinz Rogg), Elektriker (Elektro Dietsche) und Landschaftsgärtner (Fischer Landschaftsbau). "Ziel unseres Projekts ist es, den Schülerinnen und Schülern die Handwerksberufe näher zu bringen", so die Klassenlehrerin.

Während am späteren Standort nach dem Ausmessen und Anzeichnen die Fundamentlöcher mit Schaufel und Pickel ausgehoben werden, brütet im Klassenzimmer der Rest der Projektgruppe über die Innengestaltung und den Inhalten, die den Wohnmobilisten zur Orientierung helfen sollen. Dass neben der Berufsorientierung für die Schüler gelebte Integration das Erfahrungsfeld erweitert, ist gewollt. "Die Geflüchteten sind alle sehr nett und teilweise haben wir uns angefreundet", sagt Alexander. In der Vorbereitung des Projekts, das nun in die Praxis umgesetzt wird, hat er sich Gedanken gemacht über Schicksale: "In den Nachrichten hört man immer, wo Krieg ist und die Leute fliehen müssen. Wenn man damit konfrontiert wird, lernt man schon, wie gut es uns geht."

Alexander, Ahmed und Diar sind weit vorne, wenn es ums Zupacken geht. "Um die Menschen, die die Arbeit sehen, mache ich mir keine Sorgen, egal in welchem Beruf sie landen, im Handwerk, in der Fabrik oder im Büro", sagt der an der betreuende Lehrer Christopher Bäuerle. In nicht einmal einer Stunde Arbeitszeit bekommt Alexander eine Einladung von Norbert Kromer: "Du kannst gerne einmal zu uns kommen und einen Ferienjob machen." Ein Glücksfall, denn Alexander hatte sich gezielt für das Projekt gemeldet: "Ich wollte den Mauerberuf einmal kennenlernen, bisher hatte ich nämlich eher Bürojobs ins Auge gefasst." Auch am theoretischen Verständnis fehlt es ihm nicht. Genaues Arbeiten sei gerade auf dem Bau wichtig, meint der Schüler, schließlich gehe es auch um die Sicherheit eines Gebäudes.

Wo Ahmed hinlangt, wird er gebraucht. Er sieht von selbst, welches Konstruktionsholz wo hingehämmert werden muss, welchen Nagel man wieder entfernen kann, damit die Stelen, die an diesem Morgen einbetoniert werden müssen, exakt so sitzen, dass das Holzgestell für den Schaukasten sicher steht und sich nicht verwindet. "Ich habe in Syrien als Mechaniker und Elektriker gearbeitet", sagt der 18-Jährige. Vater und Onkel hätten einschlägige Betriebe gehabt. Das Bauen sei nicht seine erste Wahl, aber beim Hausbau des Onkels und der Erweiterung des Elternhauses sei er mit auf der Baustelle gewesen, was man seinen geschickten Handgriffen ansieht. Für seine Berufswahl in Deutschland hat er bereits Ideen: "Ich will Elektriker werden und, wenn das nicht klappt, Frisör. Das kann ich nämlich auch gut."

„Gemeinsames Gestalten ist ein toller Weg“

Klassenlehrerin Melanie Boll hat das integrative Projekt der beiden Klassen an der Bonndorfer Werkrealschule vorbereitet.

Frau Boll, was war bei der gemeinsamen Ausgestaltung des Projekts mit Regel-Werkrealschülern und Geflüchteten auffällig?

Alle Schüler brachten sich mit ganz tollen Beiträgen und Ideen ein. Besonders auffällig war, dass sich die Flüchtlinge sehr auf die Arbeit mit den verschiedenen Gewerken freuten. Die Neugierde über die vielen neuen Eindrücke war eine wahre Bereicherung und half uns auch, die Schüler zu motivieren. Auch dieses Projekt hat gezeigt, dass zu einer erfolgreichen Integration, die Sprache, das Kennenlernen der unterschiedlichen Kulturen und die Vermittlung der Grundwerte ein sehr wichtiger Punkt ist, den wir als Schule leisten müssen. Aber letztlich wird Integration in all diesen Dimensionen nur gelingen, wenn es auch gelingt, eine Integration der Flüchtlinge am Arbeitsmarkt zu schaffen. Somit kann auch eine Zufriedenheit in der Gesellschaft erreicht werden.

Haben Sie bei den Arbeiten eine Annäherung der Schüler aneinander feststellen können?

Das gemeinsame Gestalten ist ein toller Weg, die Flüchtlinge zu integrieren. Vorurteile konnten durch die gemeinsame Zeit abgebaut werden und Freundschaften haben sich dadurch gebildet. Durch Gespräche ist vielen deutschen Schülern bewusst geworden, was für eine unbeschwerte Kindheit sie erleben durften.

Hat sich das Projekt im Laufe der Durchführung verändert?

Zu Beginn war die Überlegung ein kleineres Projekt mit den Handwerksbetrieben durchzuführen. Da wir 40 Schüler sind, war natürlich die Überlegung, wie können wir alle Schüler sinnvoll in das Projekt einbinden, sodass der größte Erfolg zum Tragen kommt. Abschließend ist es ein sehr großes Projekt geworden, mit vielen Handwerksbetrieben sowie mit der Touristeninformation, wo die Gestaltung der Stelltafel mit Informationen im Mittelpunkt stand.

Was haben die Schüler dabei gelernt?

Durch das Projekt haben alle Schüler einen Einblick in die unterschiedlichen Lehrberufe erhalten. Unser Ziel war es auch, den Schülern die Vielseitigkeit und Attraktivität der Handwerksberufe aufzuzeigen. Neben der Berufsorientierung nahm aber auch das soziale Miteinander und die Integration einen wesentlichen Teil ein. Durch dieses gemeinsame Miteinander konnten sicher einige Grenzen der Integration überwunden werden. Mit unserem Projekt wollen wir Kindern Mut machen, sich auszuprobieren und neue Wege zu gehen.

Haben Sie auch neue Erkenntnisse gewonnen?

Uns hat dieses Projekt gezeigt, wie wichtig eine durchdachte Integration ist. Integration funktioniert unter Schülern am besten, wenn Schüler direkt miteinander in Kontakt kommen. Gleichzeitig hat uns dieses Projekt gezeigt, welche Chancen wir haben, ein gemeinsames Miteinander zu gestalten.