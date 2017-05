Bonndorf Schüler des Bildungszentrums Bonndorf auf schnellen Sohlen

Bildungszentrum Bonndorf beim Mini-Marathon in Waldshut-Tiengen erfolgreich. Vier Schülerteams belegen vordere Plätze.

Bonndorf – Die Schüler der Realschule im Bildungszentrum Bonndorf kamen mit beachtlichen Platzierungen vom Mini-Marathon, der in der vergangenen Woche zum 22. Mal stattfand, zurück. 67 Schulen mit 2736 Schülern des ganzen Landkreises hatten sich beim größten Schulsportereignis in Baden-Württemberg im Langensteinstadion in Waldshut-Tiengen beteiligt. Das Bildungszentrum war mit vier Mannschaften beim Wettkampf vertreten.

Bei der Siegerehrung in der Mensa des Logofit dankte Rektor Sammy Wafi besonders den begleitenden Lehrern Ulrike Dietsche und Nils Boll sowie allen Lehrern, die sehr viel für die sportliche Betätigung der Schüler machen. Er erinnerte an das große Engagement des früheren Lehrers Erich Zumkeller, der das Sportprofil an der Schule und in Bonndorf gefördert hat. Der Rektor war stolz, dass die Schüler alle vorderen Ränge abgeräumt haben. Er gab ihnen mit, dass sie Bewegung brauchen, um gesund zu bleiben.

Die vier Mannschaften aus Bonndorf belegten in den verschiedenen Wettkampfklassen einen ersten, zwei zweite und einen fünften Rang. Die Laufstrecke betrug 4,2 Kilometer für jeden Starter. Ulrike Dietsche und Nils Boll verteilten Medaillen und Urkunden. Sie gaben bekannt, dass Hanna Zimmermann mit einer Zeit von 17:05 Minuten und Leon Ganzhorn mit 14:44 das schnellste Mädchen und Junge waren. Die Schulrekorde aus dem Jahr 2002 halten immer noch Regina Weishaar mit 16:18 Minuten und Christoph Folkerts mit 13:20. In der Wettkampfklasse 6 der Jungen mit einer Zeit von 2:40:40 Stunden war bei Rik Jäger, Leon Ganzhorn, Luca Schulz, Peter Kahsnitz, Janik Sauer, Simon Kaiser, Julius Sigwarth, Jens Vetter, Hannes Keßler, Johann Isele, Nicolas Rothmund und Adrian Tröndle die Freude über den Siegerplatz groß.

In der Wettkampfklasse 4 belegten Hanna Zimmermann, Linda Jäger, Nadine Gfrörer, Laura Güntert, Franka Scholten, Corinna Vetter, Magdalena Malich, Anna Kuttruff, Jessica Witthaus, Diana Panasuk, Delia Rogg und Sarah Pederiva mit einer Zeit von 3:14,26 Stunden den zweiten Rang. Ebenfalls die silberne Platzierung in der Wettkampfklasse 5 mit einer Zeit von 2:44,13 Stunden erreichten Lars Ganzhorn, Jannis Duttlinger, Raik Witthaus, Jannik Ecker, Paul Zepf, Fabian Gutmann, Samuel Jäger, Henry Meyer, Linus Ketterer, Noah Hilpert, Valentin Isele und Felix Seifermann.

Mit der Zeit von 3:27,20 Stunden der Wettkampfklasse 3 erkämpften Felicitas Meier, Chantal Köycü; Lorena Gfrörer, Lina Lelonek, Isabell Maier, Giulietta Dorer, Luna Merz, Fiona Robold, Nora Färber, Emma Tröndle, Lena Kistler und Lara Birkenberger Platz fünf.