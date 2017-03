Bonndorf Schüler der neunten Klasse der Werkrealschule im Bildungszentrum Bonndorf setzen Ideen in die Praxis um

Schüler der neunten Klasse der Werkrealschule im Bildungszentrum Bonndorf erhalten Einblicke in verschiedene Berufe. In vier Tagen geht es vom Plan zum fertigen Projekt.

Bemerkenswerte Leistungen zeigten Schüler der neunten Klasse der Werkrealschule im Bildungszentrum Bonndorf im Logofit. Ihre Arbeiten und der Ideenreichtum zur Projektprüfung verdienen größte Bewunderung. Unter der Leitung von Klassenlehrerin Melanie Boll und Fachlehrer Christopher Bäuerle mussten innerhalb von 22 Schulstunden in vier Tagen selbst gewählte Projektthemen erarbeitet und in die Praxis umgesetzt werden. Wichtig bei der Projektprüfung war der Praxisbezug, bei dem die Schüler Einblick in verschiedene Berufe erhielten und die Arbeit in den Betrieben ausprobieren durften. Die beiden Lehrer und Konrektorin Nathalie Rindt sind den Bonndorfer Firmen sowie der Stadt und dem städtischen Bauhof Bonndorf für die große Unterstützung dankbar.

Ziel der Projektprüfung war, dass die Schüler ihre erworbenen Kenntnisse, wie informieren, planen, entscheiden, ausführen, kontrollieren und bewerten in der praktischen Umsetzung, nachweisen konnten. Die Projektarbeit ist ein Baustein der Berufsorientierung und das erfolgreiche Ablegen der Prüfung ein weiterer Baustein zur Erlangung der Ausbildungsreife. Mit der Projektprüfung ist nicht nur fachliches Wissen vermittelt worden. Die Schüler konnten Sozial- und Arbeitsverhalten außerhalb der Schule zeigen.

Am Freitagmorgen hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Arbeiten anderen Schulklassen vorzustellen und im Einzelnen zu erläutern. Zum Bau einer Rundbank stellte das Planungsbüro Sigmund Albert seine Werkstatt zur Verfügung. Während der Trainingswoche wurde eine 360-Grad-Bank gebaut. Von der Skizze über die Holzarten, den Bearbeitungsmethoden bis hin zur Oberflächenbehandlung hatte die Gruppe alles zu leisten. Vier Mädchen haben sich dem Thema "Fashion früher und heute" gewidmet. Die Vorgabe war, Kinderbekleidung aus drei verschiedenen Stoffen zu nähen. Bei einer Modenschau konnten die angesagtesten Modetrends verschiedener Jahrhunderte bewundert werden.

Spannend war das Thema Südschwarzwald, eine Reise durch eine besondere Urlaubsregion. Dazu gehörte eine Power-Point-Präsentation, die Vorstellung der Wutachschlucht sowie die Herstellung von Schwarzwälder Schinken. Eine Schülergruppe befasste sich mit Vulkanen, als faszinierende Phänomene. Sie zeigten unter anderem die Entstehung, den Aufbau, die Typen der Vulkane, der Ablauf eines Ausbruchs sowie den größten Vulkan der Erde. Eine weitere Gruppe baute eine Sitzbank, bei der das große Thema Holz im Vordergrund stand. Vier Schüler beschäftigten sich mit der Raumfahrt. Dazu gehörten unter anderem die Geschichte, die Weltraumforschung, der Raketenstart und Apollo 1 bis 18.