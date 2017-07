Bonndorf Schüler der Werkrealschule Bonndorf werden beim Besuch des Biotechnikums zu Forschern

Der Lastwagen des Biotechnikums macht Station am Bildungszentrum. Experimente mit Käse-Enzymen und Bakterien-DNA stehen für die Schüler der Werkrealschule auf dem Programm.

Ein Teil der Bonndorfer Schüler hatte Gelegenheit, sich im Lastwagen des Biotechnikums umzuschauen und auch selber Experimente auszuprobieren. Die Initiative Biotechnikum wurde vor einigen Jahren ins Leben gerufen und tourt durch ganz Deutschland. Es gibt nur diesen einen Lastwagen, zur Crew gehören vier Personen, die an 220 Tagen im Jahr circa 80 Standorte anfahren. Das Labor ist auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich und der Tag der offenen Tür wurde von Eltern und Lehrkräften gut besucht. Im rollenden Labor kann unter Anleitung selbst experimentiert werden, es bietet multimediale Ausstellungen und Filme, die Beschäftigten sind am Tag der offenen Tür gerne zu tieferen Gesprächen für die breite Öffentlichkeit da.

Die ersten beim Biotechnikum waren die Fünftklässler der Werkrealschule (WRS), die sich mit dem Thema "Das kleine Käselabor", erster Schritt zu Herstellung mit Milch, Enzymen und einem Salz, auseinandersetzen durften. Mit einer ausführlichen Einleitung im doppelstöckigen Lastwagen ging es los. Diplombiologin Judith Flurer erklärte die Vorgänge, die die 27 Kinder danach selbst beobachten konnten. Vorwiegend sollten die Kinder die Reaktion und das Verhalten von Enzymen bemerken, wie Stoffe gespalten werden oder sich neu verbinden. Dazu durften die Schüler mit Pipetten die Milch und andere Zutaten in die Reagenzgläser füllen. Am Ende reagierte das Ganze und es waren Käseflocken zu sehen.

Am meisten Spaß hatte Sandro mit der Pipette: Auffüllen und die leere Plastikspitze dann in den Müllbeutel schnellen lassen, waren für ihn am interessantesten. Ganz anderes nahm Daniel wahr: "Ich finde den Lkw einfach geil", sagte er. In der Tat ist es beeindruckend: Das Gefährt mit 16,5 Metern Länge kann auf 7,5 Meter verbreitert werden. Speziell ist auch, dass der Innenraum auf 6,2 Meter Höhe gehoben werden kann und somit ein multimedialer Ausstellungsraum geschaffen wird.

Diplombiologin Aline Anton leitete den nächsten Kurs für die Klasse 8 der Werkrealschule. Die Schüler konnten sich mit den Anfängen einer DNA-Extraktion des Darmbakteriums E.Coli befassen. Auch hier galt es, die Vorgänge genau nach Anleitung durchzuführen, damit das Experiment gelingt. Dabei spielten Temperaturen, genaue Mengen der verwendeten Pulver und die Einhaltung der Zeit eine wichtige Rolle. Mit Präzisionspipette, Spatel, Ethanol und Spülmittel wurden die Röhrchen gefüllt, geschüttelt, erwärmt und wieder abgekühlt. Im Glas war am Ende zwischen zwei Flüssigkeiten eine weißliche Trübung sichtbar: das war das Erbmaterial der E.Coli-Bakterien. Das war bei allen Gruppen am Ende auch sehr gut zu sehen.