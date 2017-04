Bonndorf Schüler aus La Voge-les-Bains zu Besuch in Bonndorf

Hauptamtsleiter Harald Heini empfängt Schüler aus französischer Partnergemeinde La Voge-les-Bains im Bonndorfer Ratssaal. Die Jugendlichen zeigen großes Interesse an der kommunalen Führung und Geschichte.

Bonndorf – Sich der Ehre wohl bewusst und mucksmäuschenstill war die bunte Truppe aus Schülern des hiesigen Bildungszentrums und der französischen Partnergemeinde La Voge-les-Bains, als sie im Bonndorfer Ratssaal Platz nahm. Die französische Partnergemeinde in den Vogesen heißt seit kurzem erst so, denn mit Jahresbeginn schlossen sich der bisherigen Partnergemeinde Bains les Bains zwei Dörfer an, sodass die so neu entstandene Partnergemeinde nun 1800 Bürger beherbergt, statt wie bisher 1200.

Hauptamtsleiter Harald Heini, der die Schüler und Lehrerinnen aus den Vogesen und Bonndorf in Vertretung des Bürgermeisters begrüßte, schaffte sofort Interesse bei den Schülern, indem er Querverbindungen aufzeigte: "Solche Zusammenschlüsse von Gemeinden haben wir hier in Deutschland großenteils schon in den 1970er Jahren erlebt." Deshalb habe Bonndorf mit seinen knapp 7000 Einwohnern acht weitere Ortsteile, die er sich gleich von hiesigen Schülern aufzählen ließ.

Heini erläuterte unser Verwaltungsstrukturen, dass der Bürgermeister hauptamtlich arbeite, und dass die Stadt Bonndorf insgesamt rund 150 Mitarbeiter beschäftige. Eine Besonderheit für die Schüler war sicher die Amtskette, die Harald Heini vorführte, sogar kurz überzog und dann zur näheren Betrachtung herum gab. Im städtisch-sozialen Leben spielten die 90 Vereine eine große Rolle, wovon die meisten Mitglieder der TuS und die Pflumeschlucker hätten.

Gerade auch zwischen den Vereinen finde eine gesunde Partnerschaft mit den französischen Nachbarn statt, die seit nunmehr über 40 Jahren währt. "Anfänglich gab es Zweifel, ob das bei den verschiedenen Gemeindegrößen gut geht" erzählte Heini aus der Geschichte der Partnerschaft. "Es funktioniert aber hervorragend auf allen Ebenen." Besonders intensiv sei der Austausch an Fasnacht, beim Schlossfest, bei dem die Franzosen immer mit einem Stand vertreten sind und eben beim Schüleraustausch. Den diesjahrigen Besuchern wünschte Harald Heini viel Freude bei ihrem Aufenthalt, nicht ohne den Japanischen Garten und das Schloss als mögliche Besichtigungsziele zu erwähnen.

Da wohl ein Ausflug nach Freiburg geplant war, berichtete er den staunenden Schülern auch, dass der weg in diese schöne Stadt durch das Höllental, unter dem Hirssprung hindurch und am Himmelreich vorbei führe. "Und wenn ihr auf dem Platz vor dem Freiburger Münster steht, müsst ihr eine Wurst essen, das gehört dazu."