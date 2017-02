Bonndorf Schmutziger Donnerstag: Die Narren sind in Bonndorf weiß gewandet als Hemdglunker unterwegs

Der Hemdglunkerumzug schlängelt sich mit einigen Hundert weiß gekleideten Narren durch Bonndorfs Straßen.

Einige Hundert Hemdglunker trafen sich traditionell am ehemaligen Rindviehmarktplatz zum zweiten großen Umzug am Schmutzigen Donnerstag in Bonndorf. Von dort setzte sich der weiß gewandete, närrische Lindwurm in Bewegung. Angeführt von der Narrenmusik und einem überlebensgroßen Hemdglunker, ging es über die Donaueschinger-, Brunnen-, Spiegel-, Martin-, Schloss- und Gartenstraße zurück zur Hauptstraße. Auf Lampions musste in diesem Jahr wegen der starken Windböen verzichtet werden. Ziehharmonika- und Gitarrenspieler in den Reihen der Hemdglunker lockerten mit ihren Klängen das närrische Geschehen auf. Nach der Auflösung des Zugs in der Lenzkircher Straße feierte das Narrenvolk bis in die frühen Morgenstunden. Zwei fest stationierte Kapellen und drei Wandermusiken sorgten in den Lokalen für ausgelassene Stimmung. Es wurde gesungen, getanzt und geschunkelt. Hemdglunkerumzüge fanden auch in Dillendorf, Gündelwangen, Wellendingen und Wittlekofen statt.