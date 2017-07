Bonndorf Schlossfest: 450 Trachtenträger verzaubern Bonndorf

Das Bonndorfer Schlossfest ging mit einem beeindruckenden Umzug zu Ende: Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Bonndorfer Heimat- und Trachtenvereins kamen 450 Trachtenträger aus Bonndorf und der Region in die Löwenstadt. Wie der große Trachtenumzug die Besucher verzaubert hat, erfahren Sie hier.

Bonndorf – Das Schlossfest dürfte mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen sein. Nicht zuletzt haben dazu die 450 Trachtenträger aus 20 Vereinen beigetragen. Sie waren auf Einladung des Bonndorfer Heimat- und Trachtenvereins gekommen, der mit einem bunten Trachtenumzug aus der Allmendstraße kommend quer über die gesamte Festmeile bis zum Schlosshof seinen 50. Geburtstag feierte. Und sie waren sicher auch einer der Besuchermagneten.

Brauchtumsvorführungen, wie beim Empfang der Trachtengruppen auf der Bühne am Schlossbrunnen, umrahmten den festlichen Umzug. Dort hat der Heimatverein Kappel eine Herausforderung für Bürgermeister Michael Scharf, den Schlossfestkomitee-Vorsitzenden Michael Pfaff und seinen Musikdirektor Martin Sedlak vorbereitet: Musik mit Kuh- und Geißenglocken in allen Größen hatten die Musiker vorbereitet und die Bonndorfer Festhonoratioren kurzerhand eingebunden in das Glockenspiel, was tatsächlich glänzend funktionierte.

Nach Auflösung des Umzugs waren es dann Auftritte der Kinder und Jugendlichen der Trachtengruppe Gündelwangen, die bezaubernde Tänze wie „Ein König ging spazieren“ vorführten. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf unserer Feierlichkeiten zum Jubiläum“, erklärte die Vorsitzende des Bonndorfer Heimat- und Trachtenvereins, Andrea Jockers, glücklich. Und sie verband mit der Feier inmitten von Tausenden Schlossfestbesuchern auch eine Hoffnung: „Man sieht doch, wie viel Freude die Kinder und Jugendlichen beim Tanzen in Tracht haben. Vielleicht bekommen das auch einige Eltern mit und machen ihren Kindern das Angebot, zu uns zu kommen. Wir freuen uns über jeden Nachwuchs“, sagte Jockers und fügte hinzu: „Brauchtum und Modernität schließen sich nicht gegenseitig aus.“