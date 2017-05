Bonndorf Schloss-Schalmeien suchen händeringend nach Musikern

Zu wenige Musiker bereiten den Schloss-Schalmeien Bonndorf derzeit Sorgen. Bisher brachte die Suche keine Erfolge, aber laut Vorsitzender Ute Stoll zeichnet sich eine Lösung ab. Ute Stoll und die Kassiererin Jutta Golfier wurden für ihr 25-jähriges Engagement geehrt.

Bonndorf (ts) Die Ehrung von zwei Gründungsmitgliedern und Teilwahlen des Vorstandes standen auf der Tagesordnung der Schloss-Schalmeien Bonndorf. Die Vorsitzende Ute Stoll begrüßte besonders Bürgermeisterstellvertreter Ingo Bauer und Narrenrat Marco Johner. Unter der Leitung des Bürgermeisterstellvertreters wurden die Vorsitzende Ute Stoll, die erste Schriftführerin Stefanie Golfier, die erste Kassiererin Jutta Golfier sowie der erste Beisitzer Alex Kirchgessner einstimmig wiedergewählt. Für die stellvertretende Vorsitzende Tatiana Weiler war es eine große Freude, Ute Stoll, die seit der Gründung im Jahr 1992 das Amt der Vorsitzenden inne hat, sowie Jutta Golfier, die schon jahrelang die Kassengeschäfte führt, für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft zu ehren. Sie dankte den beiden für ihren großen Einsatz mit allen Höhen und Tiefen zum Wohle des Vereins und überreichte Blumen und Präsente.

Ute Stoll, die gleichzeitig musikalische Leiterin ist, fiel es schwer zu berichten, dass im vergangenen Jahr nur wenige Musikproben abgehalten werden konnten. Zu wenige junge Mitglieder, Schichtarbeit und Krankheit seien hierfür die Gründe gewesen. Es seien immer wieder ganze Register ausgefallen. Auftritte in großen Hallen oder bei Umzügen waren so nicht möglich. Trotz intensiver Bemühungen konnten keine neuen Musiker gefunden werden. Die Vorsitzende schaute trotzdem zuversichtlich in das neue Vereinsjahr, denn es würde sich eine Lösung abzeichnen. Momentan verzeichnet die Kapelle zwölf Aktive.

Vorsitzende Ute Stoll kündigte an, dass die Schloss-Schalmeien ihr 25-jähriges Bestehen in diesem Jahr mit einem Ausflug feiern werden. Sie dankte den freiwilligen Helfern, Bürgermeister Michael Scharf, seiner Frau Claudia, Pfarrer Eckart Kopp, den Gemeinderäten „Flake“ Martin Sedlak, Ingo Bauer und Max Nägele sowie Tourist-Informations-Chefin Petra Kaiser mit einem Präsent für die tatkräftige Mithilfe bei der Bewirtung nach dem Umzug am Fasnachtmontag in der Stadthalle.

Schriftführerin Stefanie Golfier blickte in ihrem Bericht auf die Bewirtung am Fasnachtmontag im vergangenen Jahr, der wegen des Stadthallenumbaus in das ehemalige Gasthaus Sonne verlegt wurde, auf einen Probabend zur Gewinnung neuer Musiker und auf einen Grillnachmittag. Erfolgreich war die Teilnahme am Bonndorfer Weihnachtsmarkt, bei dem die Schalmeien Steaks und gebratene Champignons anboten. Jutta Golfier legte die Kassengeschäfte offen. Ihre gute Arbeit lobten Monja Kirchgessner und Mandy Kalcher. Ingo Bauer überbrachte die Grüße der Stadt Bonndorf und wünschte den Schalmeien, dass ihr Vereinsschiff auch weiterhin genügend Wasser unterm Kiel hat. Er sprach ihnen Mut zu und stellte seine Mithilfe auch im nächsten Jahr in Aussicht.