Bonndorf Schaffen und Häusle bauen

Sommerserie So lebt man in Bonndorf (Bauen): Wohneigentum haben in der Löwenstadt viele, die Baupreise sind derzeit moderat und Niedrigzinsen führen zu einem wahren Bauboom.

Der Andrang auf das neue Wohngebiet Mittlishardt III war so groß, dass sich Bürgermeister Michael Scharf mit seinen Spezialisten aus dem Bauamt, Nicole Messerschmid und Werner Steiert, ein möglichst gerechtes Losverfahren ausgedacht hat. 26 Neue Bauplätze entstehen dort wo heute der Schlehenweg auf Mittlishardt stößt. Zwischen zwei Neubauten führt künftig der Weg in das Baugebiet. Lange vor Baubeginn hatten mehr als 20 Bauwillige Interesse angemeldet.



Blick auf den Wohnungsbau in Bonndorf



Wo werden Eigenheime gebaut? „Wir hatten einen Run auf einige Plätze, für die wir jetzt nach der Verlosung auch verbindliche Reservierungen notiert haben, aber es sind an der Stelle nun doch noch Plätze zu haben“, sagt Nicole Messerschmid. Etwas verzögert hatte sich der Beginn der Erschließungsarbeiten in Mittlishardt III, vom Frühjahr auf diesen Herbst. Denn wegen verschiedener Auflagen der Baurechtsbehörden wurde eine erneute Offenlage angeordnet. „Ziel ist es, dass im Kernort immer Bauplätze zur Verfügung stehen, dass es einmal über ein Jahr gar keine gibt, ist die Ausnahme“, so Messerschmid.

Entsprechend eilig ist das Bauamt das neue Baugebiet angegangen. Erst im November 2014 hatte der Gemeinderat einem Neubaugebiet an den Schmiedeäckern in Wellendingen zugestimmt, wovon ebenfalls praktisch alle Grundstücke mindestens reserviert sind. „Fertigstellung von Mittlishardt III ist, je nach Witterung, im Mai. Nach dem Vermessen der Grundstücke können die Interessenten dann einen Monat lang das von ihnen reservierte Grundstück kaufen“, so Messerschmid. Erfahrungsgemäß würden nicht alle zuschlagen. Deshalb habe sie auch die Hoffnung, dass diese Grundstücke doch für eine Weile reichen werden.

Woran liegt der Bauboom? Seit Jahren ist die Bautätigkeit auf hohem Niveau, vornehmlich für Eigenheime. So sehr sich der Bürgermeister freut über dieses eindeutige Zeichen der Häuslebauer, dass sie Bonndorf als Heimatstadt dauerhaft angenommen haben, sieht er auch Risiken: „Dieser Bauboom ist nur dem niedrigen Zinssatz geschuldet.“ Mit Verweis auf seinen Sitz im Verwaltungsrat der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen, durch den er tiefere Einblicke hat, äußert er weitergehende Befürchtungen. „Ich habe wirklich Angst, wenn die Zinsen steigen, ob das, was junge Leute investieren, hält.“ Vernünftig sei es, immer zehn Prozent für Zins und Tilgung einzukalkulieren, eben auch, wenn die Zinsen niedrig sind. „Ich empfehle, den goldenen Zins zu nehmen und sich zu freuen, wenn man jedes Jahr acht Prozent abzahlen kann und nur zwei Prozent Zins zahlen muss. Dann hätten wir ein wunderbares Wachstum, wenig Ehestreitigkeiten in den Neubaugebieten und zufriedene Bürger.“ Wie sieht Ortsteilentwicklung aus? Ungeachtet dessen gibt es, gerade in den Ortsteilen, auch Leerstände. Provozierend habe Scharf bereits Landesminister gefragt, ob es auch Zuschüsse gebe, um Infrastruktur rückzubauen. „Ich habe um einige Ortsteile Angst, dass sie derart viele Leerstände bekommen, dass diejenigen, die in diesen Häusern wohnen, sich in diesem Ortsteil nicht mehr wohlfühlen.“ Als Holzschläger sei er selbst ein „Ortsteilmensch“ und setze sich für Dezentralisierung ein. „Ich versuche mit dem Gemeinderat zu verhindern, dass alles nach Bonndorf abwandert. Ich freue mich, dass wir in Wellendingen und Gündelwangen einen Kindergarten haben. Bei den Zahlen, die wir haben, müssten wir alle Kinder nach Bonndorf schicken.“

Die Anstrengungen sind so groß, dass derzeit ein Bürgerhaus in Wellendingen geplant wird, in dem neben dem Platz für ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Bürgerbegegnungen möglich sind und auch eine Inklusionsklasse, in der Kinder mit und ohne Handycap gemeinsam lernen, unterkommen soll. Das Gebäude der Martin-Gerbert-Schule, die als Förderschule im Zuge der Inklusion immer mehr an Bedeutung verliert, könnte überflüssig werden: „Die Martin-Gerbert-Schule gehört nach wie vor dem Landkreis und ist gepachtet. Ich bin gespannt, ob wir am Ende der Nutzungszeit, wenn der Landrat uns das Gebäude für einen Euro zum Verkauf anbietet, dieses Angebot überhaupt annehmen“, so Michael Scharf.

Die Bautätigkeit in Zahlen und Fakten

Eigenheime: Außer auf vielen einzelnen Grundstücken, beispielsweise in Gündelwangen, ist derzeit mit Mittlishardt III in der Kernstadt (Quadratmeterpreis: 120 Euro) ein Baugebiet für Eigenheime im Entstehen. Auf den Schmiedeäckern in Wellendingen (68,35 Euro) sind in den vergangenen beiden Jahren schon einige Eigenheime entstanden, allerdings auch noch reservierte Flächen frei. Obschon laut Statistischem Landesamt der Anteil der Einfamilienhäuser gerade in ländlichen Regionen höher ist, liegt er in Bonndorf mit 57 Prozent unter Kreis (58 Prozent) und Land (61 Prozent). Dennoch ist die Bautätigkeit für Eigenheime seit 2011 auf hohem Niveau. Jährlich wurden seit 2011 zehn bis 15 Gebäude errichtet. 73 Bauanträge bearbeitete das Bauamt im Jahr 2016, inklusive aller kleinen Änderungen wie Anbauten, Gauben und so weiter.

Als interkommunales Gewerbegebiet steht das Breitenfeld 3 zur Verfügung. Die Grundstücksgrößen dort sind individuell abtrennbar, die Bauvorschriften bewusst gering – die entsprechenden Freiheiten groß gehalten. Dort haben sich beispielsweise der weit über die Grenzen Bonndorfs hinaus bekannten Landmaschinenspezialist und Erfinder, Werner Müller, niedergelassen. Auch die von Bernhard und Margit Hegar geführte Baufirma Holzhaus Bonndorf hat dort ihren Sitz. Geplant: Nachdem ein einstweiliger Stopp durch das Land (wegen Umorganisation staatlicher Forstwirtschaft) erst in jüngster Zeit verunsichert hatte, kann der stellvertretende Kreisforstmeister Friedbert Zapf nun Entwarnung geben: „Wir haben Ende vergangener Woche die Mitteilung bekommen, dass Minister Peter Hauk sich für den Forstlichen Stützpunkt in Bonndorf ausgesprochen hat und dieser gebaut werden kann.“ Aufgrund der Lage und Qualität der hiesigen Ausbildung und Arbeiten sei er zwar davon ausgegangen, dass es letztlich einen positiven Bescheid geben werde. „Ich habe aber nicht zu hoffen gewagt, dass das so schnell gehen wird.“ Die Investition für zwei dort im Breitenfeld 3 geplante Gebäude liegt bei zwei Millionen Euro. Es entstehen Plätze für zwölf Auszubildende. Zapf rechnet mit Fertigstellung bis Ende 2018.

Unsere Serie

Die Stadt Bonndorf wird als Wohnort zunehmend attraktiver und gewinnt jährlich an Bevölkerung dazu. Aktuell wohnen in Bonndorf rund 6900 Einwohner. Aber wie lebt es sich tatsächlich in der Löwenstadt und wie ist Bonndorf in der Infrastruktur aufgestellt? Diese Fragen wollen wir in unsere Sommerserie beleuchten und werfen jede Woche einen Blick auf die Themen Bildung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Mobilität und Verkehr, Freizeit und Kultur sowie Senioren.