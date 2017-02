Bonndorf SV Dillendorfauf gutem Weg

Männerteams des SV Dillendorf auf einem Spitzenplatz in der Kreisliga B. Frauen nach Abstieg aus der Landesliga auf Konsolidierungskurs.

Dillendorf (dt) Klaus Bernhart, Trainer der „Ersten“ des SV Dillendorf, zeigte sich dank einer verbesserten Einstellung und gutem Zweikampfverhalten seiner 16 Spieler gegenüber der vorangegangenen Saison zufrieden. Die Mannschaft liegt auf Rang zwei mit 28 Punkten und könnte damit über die Relegation der Vizemeister den Aufstieg in die Kreisliga A schaffen.

Doch bis dahin sind noch eine Vielzahl von Spielen der Frühjahrsrunde zu bestreiten. Mit Heiko Dietsche steht dem Verein ein neuer, junger Spieler als Torhüter zur Verfügung. Christoph Wietschorke steuert mit seiner zweiten Mannschaft ganz andere Ziele an. Zum Rundenbeginn hatte er fünf neue Spieler zu integrieren und sich bei „durchwachsenem Trainingsfleiß“ mit 38 spielberechtigten Akteuren zu befassen. Ein Mittfeldplatz wäre am Ende ein machbares Ziel, zumindest aber würde er sich freuen, vor Bettmaringen, Altenburg und Weizen platziert, abzuschneiden, fügte Christoph Wietschorke humorvoll unter dem Beifall der Mitglieder in der Versammlung an.

Für die beiden Frauenteams meldete sich Harald Adelbrecht zu Wort. Der Abstieg von der Landesliga in die Bezirksliga sei unter Berücksichtigung von gleich vier nicht mehr zur Verfügung stehenden Leistungsträgern zwar schade, im Nachhinein für einen gediegenen Wiederaufbau aber vernünftig gewesen. Dies zeige sich mit einem aktuellen „nur“ achten Rang, allerdings 22 Punkten. Für Hoffnung auf Besserung sprechen die geringen Punktabstände bis zum 3. Platzierten.

Für die Rückrunde sei es notwendig, dass möglichst alle Spieler zur Verfügung stünden. Ein dickes Lob erteilte er der Arbeit, die in der zweiten Frauenmannschaft von Lukas Bartsch (Kreisliga A, Ost) geleistet werde. So sei es gelungen, mehrere Spieler von dort in die ersten Mannschaft dauerhaft zu integrieren. Dass im Verlauf der Vorrunde nur der letzte Platz belegt werde, sei zwar schade, lasse sich bis zum Saisonende mit Trainingsfleiß verbessern.

Georg Rendler betreute in der Saison 2015/16 eine vereinseigene F-Jugendmannschaft und besuchte dabei sechs Turniere. Doch alles Werben mit Anzeigen, Schnuppertraining, einem Grillfest am Rastplatz Böhler reichten nicht aus, die altersbedingten Abgänge durch neue F-Spieler zu kompensieren. Der Verein meldete seine F-Jugendmannschaft nach zwanzig Jahren schweren Herzens vom Spielbetrieb ab.

4. März Speicher Clubheim ausräumen, 9./10. März Trainingslager der Fußballer, 18. März Bachlauf säubern, 18. und 19. März Rückrundenstart der Männer, 26. März und 8. April Rückrundenstart der Frauenteams , 1. Mai Wanderung, 22./23. Juli Dillendorfer Dorffest, 29./30. Juli Schlossfest in Bonndorf.